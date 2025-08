Cessione imminente: dal Milan alla Premier League, ci siamo

Potrebbe essere più vicina una cessione in casa rossonera: il giocatore è di nuovo nel mirino degli inglesi, i dettagli

Manca sempre meno alla fine del calciomercato e il Milan, come al solito, è gravemente in ritardo. L’arrivo di Igli Tare non è servito a cambiare le cose in casa rossonera: certamente adesso c’è più competenza, ma i tempi lunghi per ogni operazione non cambiano, segnale evidente che il problema è ben più profondo e radicato in società e che non dipende dal dirigente di turno. Ci ha messo settimane il Milan a trovare un erede di Theo Hernandez, nonostante sapesse da un anno dell’addio del francese; la scelta è ricaduta su Estupinan, preso per poco meno di 20 milioni dal Brighton dopo che è saltata la pista Archie Brown.

Non ci sono ancora novità per la questione Jashari: a breve ci sarà un summit fra Furlani, Tare e Allegri per capire il da farsi e decidere se andare avanti o se dirottare l’investimento su altri giocatori e altri ruoli. A questo poi si aggiunge il problema cessioni: il Milan ha ancora tanti giocatori che non rientrano nel progetto tecnico nonostante le buone prove in tournée. Un esempio è Samuel Chukwueze, sul quale i rossoneri non puntano.

Riprendono i contatti, il Milan lo vende in Premier

Fino ad oggi, nessuna squadra si è mossa con troppo interesse per il nigeriano. Qualche sondaggio e nulla più. A gennaio c’era stata la possibilità di andare in Inghilterra, con il Fulham pronto ad acquistarlo, ma non c’era tempo materiale a disposizione per chiudere l’operazione e per prendere un sostituto. Il Fulham si è fatto di nuovo avanti in queste settimane, ma nulla di concreto.

Gli inglesi potrebbero tornare all’assalto nei prossimi giorni: il Milan è ben disposto a cedere Chukwueze, in gol contro il Perth nell’ultima amichevole del Pre Season Tour, e si aspetta una cifra intorno ai 20 milioni per lasciarlo partire. Una somma forse un po’ troppo alta per quello che è stato il rendimento del giocatore nelle ultime due stagioni. Potrebbero quindi bastarne 12-15 milioni per dire sì e mandarlo via. Il Fulham ci pensa, e potrebbero aggiungersi anche altre squadre da qui a breve. La Premier League resta quindi una valida opzione per il nigeriano, al quale non dispiacerebbe nemmeno un ritorno in Liga, magari proprio al Villarreal, ma dalla Spagna non sono arrivati segnali finora.