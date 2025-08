Finalmente ci siamo, il Milan chiude a 20 milioni: affare ad un passo

L’affare prende corpo nelle ultime ore: il Milan è pronto a chiudere per 20 milioni, si può fare in settimana. I dettagli

Nel corso delle ultime settimane, mentre il Milan era impegnato in giro per il mondo nel Pre Season Tour, Igli Tare è rimasto a Milano per lavorare ogni giorno duramente sul mercato. Il nuovo direttore sportivo, scelto dopo un lungo casting di Giorgio Furlani (ma era il primo nome fatto da Ibrahimovic fin da inizio anno), è riuscito a chiudere per l’arrivo dell’erede di Theo Hernandez – Pervis Estupinan, preso dal Brighton per poco meno di 20 milioni – e poco altro. Quando siamo già ad inizio agosto, la società è nettamente in ritardo sul lavoro da fare: la rosa è incompleta e l’indecisione del Club Brugge su Ardon Jashari sta complicando ancor di più la situazione.

A breve, con il rientro di Furlani e di Allegri in Italia, ci sarà un summit decisivo per capire il da farsi. Lavoro in ritardo anche per quanto riguarda le cessioni: facile vendere Reijnders e Theo Hernandez, più difficile piazzare i tanti esuberi che non rientrano nel progetto tecnico. Fra questi c’è Yunus Musah, sul quale però sembrano esserci sviluppi interessanti.

Addio al Milan, l’affare si fa per 20 milioni

Musah è stato davvero vicinissimo al Napoli durante il mese di giugno. Antonio Conte aveva individuato in lui l’uomo giusto per completare il suo centrocampo, un jolly da utilizzare in più zone dal campo in un sistema di gioco, quello degli azzurri, che varia a seconda delle situazioni, dei giocatori a disposizione e dell’avversario: da quinto in una difesa a cinque, da quarto in un centrocampo a quattro o anche da mezzala in un eventuale 4-3-3.

Insomma, Musah è un giocatore in pieno stile Conte: un elemento versatile che con il lavoro tecnico, tattico e psicologico dell’allenatore leccese può fare un salto di qualità. L’affare è sfumato perché il Milan chiedeva più di 20 milioni. La scorsa settimana si è parlato di un ritorno di fiamma, ma niente di concreto. E nel frattempo il Napoli ha acquistato altri giocatori. Ecco perché la pista sembra destinata a saltare. Nelle ultime ore, come spiega la Gazzetta dello Sport, si è fatto avanti il Nottingham Forest (e non è la prima volta che una società inglese mostra interesse per Musah, profilo da Premier League per certe caratteristiche): in settimana potrebbe arrivare un’offerta da 20 milioni e a quel punto il sì del Milan non si farà attendere.