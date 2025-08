Il bomber è servito: il Milan non aspetta più Vlahovic e chiude per il top

Il Milan potrebbe provare a cambiare strategia per l’attacco: niente Vlahovic, Tare tenta il grandissimo colpo. I dettagli

Non è più un segreto che il Milan stia pensando a Dusan Vlahovic per l’attacco. Al momento, l’unico centravanti disponibile è Santiago Gimenez, sul quale è stata investita una importante somma: 35 milioni totali fra parte fissa più bonus per convincere il Feyenoord, in piena stagione, a liberare uno dei giocatori più forti della squadra e più decisivi. Gimenez, così come tutto il Milan, in questi sei mesi ha trovato delle difficoltà ma, nonostante questo, ha segnato un buon numero di reti e ha avuto tutto sommato un buon rendimento.

In casa rossonera però nel frattempo sono cambiate molte cose: è arrivato Igli Tare come nuovo direttore sportivo e, soprattutto, in panchina c’è Massimiliano Allegri. Le voci, confermate da più parti, di un interessamento per Vlahovic sono un chiaro segnale che sul messicano c’è sì fiducia ma non troppa: il serbo ha caratteristiche molto simili al messicano e il Milan nella prossima stagione giocherà una sola competizione. Ma l’ultima indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio a sorpresa cambia gli scenari.

Il Milan ci prova per Nunez, i dettagli

Se per Gimenez non arriveranno offerte importanti, il Milan lo terrà, provando in ogni modo a valorizzare un investimento di grande portata. La pista Vlahovic resta viva ma l’operazione è difficile: la Juventus chiede 20 milioni, cifra che Furlani ritiene ancora alta (e infatti vuole aspettare l’inevitabile sconto di fine agosto) e il giocatore percepisce uno stipendio da oltre 12 milioni a stagione. Dovrà darci un taglio netto per poter vestire la maglia rossonera.

I rossoneri però avrebbero bisogno di un attaccante con ben altre caratteristiche mentre Vlahovic è, invece, molto più simile a Gimenez. Servirebbero le caratteristiche di Darwin Nunez, attaccante in uscita dal Liverpool. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Tare e Furlani starebbero facendo un serio tentativo per l’uruguagio: ci sono già stati dei contatti con il giocatore e con i Reds, la trattativa è molto difficile ma il Milan vuole comunque provarci. Sul giocatore ex Benfica, costato al Liverpool oltre 60 milioni pochi mesi fa, c’è da tempo anche l’Al Hilal di Simone Inzaghi (e Theo Hernandez!) e in passato è stato accostato al Napoli prima dell’acquisto di Lorenzo Lucca dall’Udinese. Con il probabile arrivo di Isak per oltre 120 milioni, al Liverpool non c’è più spazio per lui: per il Milan sarebbe un colpo perfetto e lui ritroverebbe centralità in un progetto tecnico importante.