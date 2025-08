Il suo futuro è segnato: “Pronto a lasciare il Milan”

Altra cessione imminente al Milan. Arrivano conferme su interessamenti da parte di club esteri. Possibile un addio in prestito

Archiviata la tournée in Asia e Australia, il Milan riprenderà la preparazione pre campionato martedì 5 agosto nel centro sportivo di Milanello. Il giorno prima arriveranno Modric e Gimenez, aggregati al gruppo con quasi un mese di ritardo per gli impegni con il Real Madrid e la nazionale messicana nel Mondiale per Club e alla Gold Cup.

Milan che, nel prossimo weekend, disputerà due match amichevoli ravvicinati con Leeds e Chelsea rispettivamente sabato 9 e domenica 10 agosto, quando mancherà una settimana dall’esordio ufficiale previsto domenica 17 agosto contro il Bari nel primo turno di Coppa Italia. Vedremo se, per la sfida con i pugliesi, Allegri potrà contare su nuovi rinforzi. I prossimi saranno giorni decisivi per le trattative Jashari e Athekame, terzino destro dello Young Boys per il quale è stata presentata un’offerta di 7 milioni.

Milan, si avvicina un’altra cessione: possibile addio in prestito

Milan che, nei prossimi giorni, sfoltirà l’organico con alcune cessioni. Christian Comotto andrà allo Spezia in prestito. La Cremonese insiste per Filippo Terracciano, ambito anche dal Verona. Si attendono novità anche per Adli e Bennacer, entrambi fuori dalle scelte di Allegri. Il centrocampista algerino è stato aggregato al Milan Futuro con il quale si sta allenando Chaka Traore.

E’ da escludere che l’attaccante ivoriano possa giocare il prossimo anno in Serie D con la compagine allenata da Massimo Oddo. Lo conferma anche il giornalista Nicolò Schira che ha ribadito come il giocatore lascerà il Milan. Incerta la destinazione. Lo stesso Schira riferisce di interessamenti di club esteri ma non è da escludere che qualche proposta possa arrivare anche dalla Serie B dove Traoré ha militato nella stagione 2023-2024 con la maglia del Palermo in prestito.

Il contratto dell’ivoriano con il Milan scade nel 2028, condizione che non esclude la possibilità di un’altra cessione a titolo temporaneo. Lo scorso anno, Traoré non ha avuto mai spazio in prima squadra sia con Fonseca che con Conceicao. La sua ultima stagione l’ha disputata interamente con il Milan Futuro con 25 presenze complessive, due gol e sei assist.

Due i gol segnati da Traoré anche in prima squadra, nel gennaio 2024, contro il Cagliari in Coppa Italia e l’Empoli in campionato. Due reti, peraltro, siglate a cinque giorni di distanza l’una dalla altra.

🚨 Excl. – Chaka #Traorè is ready to leave #ACMilan on loan. He won’t play for #Milan Futuro in Serie D. His future will be abroad. Some foreign clubs have shown interest in the young winger. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2025

C’era Pioli in panchina. Di lì a tre settimane, l’ivoriano sarebbe passato in prestito al Palermo (10 presenze e 0 gol) per poi tornare in rossonero ed essere aggregato alla seconda squadra. Ora, è tempo di un’altra esperienza.