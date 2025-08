In sede per firmare col Milan: ha rinnovato, colpo di scena rossonero

Colpo di scena in casa Milan: il giocatore è stato avvistato in sede nelle scorse ore, ha firmato il rinnovo di contratto

Agosto è appena iniziato, questo significa che il tempo per il calciomercato sta per scadere. Il Milan ha fatto finora delle buone operazioni: Samuele Ricci, sul quale c’era grande scetticismo fra tifosi e non solo (si diceva che anche Allegri non era del tutto convinto), sta convincendo a suon di ottime prestazioni nel Pre Season Tour, poi il regalo Luka Modric e l’acquisto un po’ sorprendente di Estupinan come erede di Theo Hernandez. Il problema è che ci sono ancora tantissime cose da fare ma i tempi biblici delle trattative rossonere, con o senza direttore sportivo, rendono tutto più difficile.

Con il rientro della squadra in Italia e di Giorgio Furlani, ci si aspetta una mossa definitiva per la questione Ardon Jashari. I rossoneri devono decidere cosa fare: se continuare ad aspettare il via libera dal Club Brugge o se mollare la presa e andare su altri profili (magari reinvestendo la stessa cifra su attacco e difesa). La società si muove anche per il Milan Futuro, a caccia di rinforzi per il prossimo campionato di Serie D: a sorpresa, nelle ultime ore ha firmato il rinnovo.

Oddo accontentato: rinnovo importante per il Milan Futuro

Il contratto di Victor Eletu era scaduto a giugno 2025 e la società inizialmente aveva preferito non rinnovare. Il centrocampista era alla ricerca di una nuova sistemazione ma, a grande sorpresa, il Milan ha deciso di tenerlo. A quanto pare, stando alle indiscrezioni che arrivano da via Aldo Rossi, su questa scelta ha inciso e non poco il parere di Massimo Oddo, che lo ha voluto fortemente come perno della squadra che punta a tornare il prima possibile in Lega Pro.

Nella scorsa stagione, Eletu aveva fatto la spola fra Primavera e Milan Futuro. Ieri è stato avvistato in sede per firmare il contratto che lo legherà per le prossime due stagioni ai rossoneri. Un rinforzo a tutti gli effetti per Oddo, che vuole riportare subito la squadra in Lega Pro dopo la retrocessione dello scorso anno. Un disastro totale di gestione da parte della società, che ha sbagliato tutte le decisioni: dalla scelta di affidare il progetto all’amico sconosciuto di Ibrahimovic, Jovan Kirowski, a quella di dare in mano la squadra a Daniele Bonera, alla sua prima esperienza da allenatore (esonerato quando era troppo tardi). Oddo ha provato a metterci una pezza e lo ha fatto con un ottimo lavoro e si è guadagnato meritatamente la conferma.