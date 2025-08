Non solo Jashari, affondo per uno svizzero: Tare sorprende tutti

Il Milan è chiamato a rafforzare la squadra con altri elementi. Non c’è solo il centrocampista nel mirino del Ds albanese

Nella telenovela Ardon Jashari non abbiamo ancora assistito all’ultimo capitolo, ma con il ritorno in Italia di Giorgio Furlani i tempi appaiono davvero maturi. Il Club Brugge continua a far muro, ma allo stesso tempo a non far giocare il centrocampista.

Il calciatore, così, ha saltato anche l’ultima partita di campionato. L’inserimento in lista Champions League, per il terzo turno preliminare, che si giocherà il 6 e il 12 contro il Salisburgo, dunque, ha un po’ sorpreso gli addetti ai lavori. Non è detto, però, che lo svizzero giochi le due partite. Anzi.

Le parti sperano che Milan e Club Brugge riescano a risolvere il caso Jashari già ad inizio della prossima settimana. Il centrocampista non ha alcuna intenzione di accettare altre proposte: i due club, dunque, devono venirsi incontro per evitare di vedere il giocatore scontento ancora in Belgio.

Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa di Allegri

Igli Tare, però, nel frattempo sta lavorando anche ad altri obiettivi. E’ vero che Massimiliano Allegri sta aspettando Ardon Jashari per completare il reparto di centrocampo, ma allo stesso è in attesa di altre pedine. Di certo serve un attaccante da affiancare a Santi Gimenez.

Il Milan, inoltre, ha bisogno di mettere le mani su un nuovo difensore. Negli ultimi giorni sta avanzando l’ipotesi che il Diavolo viri verso un centrale, abbandonando la pista del terzino destro. La possibilità che Allegri si affidi spesso ad una difesa a tre sta facendo riflettere molti in Via Aldo Rossi.

Di certo il Milan sarebbe ben felice di accogliere Doué, il primo obiettivo per il dopo Kyle Walker. Il terzino francese, però, costa tanto e lo Strasburgo, che ha la stessa proprietà del Chelsea, non vuole fare sconti: servono 30 milioni di euro per portarlo in Italia.

Nei giorni scorsi si è scritto anche di Singo. L’ex Torino, oggi al Monaco, però, non ha certo un prezzo così diverso da Doué. Ecco così spuntare un nome nuovo. E’ La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, a scriverne: i rossoneri starebbero valutando, come alternativa a Doue, Zachary Athekame, terzino destro svizzero dello Young Boys. I primi contatti ci sarebbero già stati ed è possibile che si arrivi presto a una offerta.