Piomba il Milan, Allegri lo ha chiesto alla dirigenza: colpo dall’Atalanta

Massimiliano Allegri ha fatto una richiesta ben precisa al Milan in sede di calciomercato con i rossoneri che sperano di riuscire ad accontentarlo a stretto giro di posta.

Le amichevoli disputate finora dal Milan hanno dato un’interessante indicazione in casa Milan con i rossoneri pronti a cambiare i propri obiettivi di mercato.

Il tecnico livornese è sempre in contatto con Igli Tare per cercare di individuare insieme quei profili che potrebbero fare al caso del Milan per sistemare la rosa. L’ex allenatore della Juventus avrebbe fatto alla propria dirigenza il nome di un calciatore che ha seguito a lungo anche durante la sua avventura sulla panchina bianconera senza però riuscire a portarlo a Torino. Nei prossimi giorni il Milan cercherà di dare l’affondo e portare in rossonero un calciatore che potrebbe rappresentare il futuro dei rossoneri e della nazionale italiana.

Allegri lo voleva già alla Juventus, pronto il colpo in casa Milan

Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell’Atalanta, è finito nel mirino del Milan in vista della stagione che sta per prendere il via. Dopo un’annata fortemente condizionata dagli infortuni, il centrale dei bergamaschi potrebbe cambiare maglia durante l’estate per tentare una nuova avventura.

Ivan Juric sarebbe felice di averlo a disposizione nella sua prima annata alla guida dell’Atalanta, ma in caso di offerta intorno ai 30 milioni di euro il calciatore potrebbe salutare Bergamo. Il Milan è alla ricerca di un altro difensore centrale considerato il fatto che Massimiliano Allegri ha spesso schierato la propria difesa a tre in queste prime uscite avendo però, solamente quattro difensori centrali a sua disposizione.

Il Milan è da tempo sulle tracce di un altro giovane centrale italiano, Giovanni Leoni, ma la trattativa con il Parma non è delle più semplici con l’Inter che al momento appare nettamente in vantaggio per il classe 2006. I rossoneri avrebbero quindi virato le proprie attenzioni su Giorgio Scalvini, altro grande talento italiano che potrebbe rappresentare il futuro della nazionale italiana oltre a quello del Milan stesso.

Sul piatto potrebbe essere messo il cartellino di Malick Thiaw, centrale tedesco che, dopo essere stato cercato a lungo dal Como, ha deciso di restare al Milan per giocarsi le sue carte in attesa di una chiamata da parte di un club che disputi le coppe europee. Nei prossimi giorni Igli Tare proverà a stringere i contatti con la dirigenza dei nerazzurri per cercare di capire la fattibilità dell’affare e portare a Milanello il giovane difensore centrale italiano.