Son per il Milan, il suo addio è ufficiale

Il campione è pronto ad accasarsi in una nuova squadra. E’ un’opportunità davvero per tutti: il punto della situazione

“Ho deciso di lasciare il club in estate. Quando sono arrivato a Londra ero un ragazzo che non sapeva nemmeno parlare inglese. Lasciare questo club è la decisione più difficile della mia vita“.

Arriva l’addio a sorpresa del poliedrico giocatore, che adesso è pronto ad accasarsi altrove. L‘attaccante saluta Londra e il Tottenham dopo di dieci anni: “Con questo club ho tantissimi ricordi splendidi. Credo che sia arrivato il momento giusto per lasciare. Ho bisogno di nuovi stimoli e di un nuovo ambiente dove poter mettermi alla prova. Dieci anni sono tanti, sono arrivato a Londra da 23enne. Oggi lascio da uomo adulto, orgoglioso di quello che abbiamo fatto“.

A parlare è Heung-Min Son che ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa da Seul, la sua decisione di lasciare il Tottenham. Il calciatore 33enne, che ha dimostrato di essere ancora integro fisicamente – la scorsa stagione ha collezionato 46 presenze con 11 gol e 12 assist (oltre 3100 minuti) – è dunque pronto a cambiare aria.

La notizia dell’addio agli Spurs dopo 450 presenze e 173 centri da parte di Son sta chiaramente facendo il giro del mondo e fa sognare diversi tifosi. Dopo il colpo de Bruyne, i tifosi del Napoli vorrebbero anche il coreano per avere una squadra ancora più esperta.

Milan, opportunità Son: un colpo perfeffto

E’ un sogno quello di vedere Son nella propria squadra, che accumuna molti fan, anche quelli del Milan. Un trasferimento in rossonero di Son avrebbe chiaramente un grande risvolto mediatico, ma anche tecnicamente farebbe più che comodo a Massimiliano Allegri.

Il Milan, d’altronde, sta cercando un giocatore capace di giocare sull’esterno, ma anche come seconda punta. Il Diavolo è pronto a dare l’assalto ad un calciatore che può ricoprire questi due ruoli una volta venduto almeno uno tra Samu Chukwueze e Noah Okafor.

Non è un caso se sul taccuino del Diavolo sia finito anche Federico Chiesa. Un eventuale arrivo di Heung-Min Son sarebbe chiaramente visto in maniera diversa. Un biennale a 4-5 milioni di euro netti a stagione potrebbe essere la proposta giusta, ma per il coreano nelle ultime ore si sta parlando sempre più insistentemente della possibilità di approdare in MLS a New York.