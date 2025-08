Ha convinto Allegri, va verso la permanenza: può giocare in tre ruoli

Le prime amichevoli estive del Milan hanno dato indicazioni precise a Massimiliano Allegri in vista della stagione che sta per prendere il via con il tecnico che sta spingendo per la permanenza di un calciatore.

Tornato in Europa dopo la tournée, il Milan sta lavorando sul mercato sia in ottica acquisti che cessioni per capire dove andare a sistemare la rosa a disposizione di Allegri.

Massimiliano Allegri si è detto soddisfatto di quanto visto nelle prime amichevoli del Milan in questa estate ed alcuni calciatori hanno colpito positivamente il nuovo allenatore dei rossoneri. Uno in particolare ha attirato l’attenzione dell’allenatore pronto a far cambiare idea alla società valutando una sua permanenza nella rosa almeno fino al mercato invernale quando verranno fatte nuove considerazioni da parte della società.

Allegri ha dato l’ok: un calciatore può restare al Milan

Noah Okafor ha convinto Massimiliano Allegri durante le prime uscite amichevoli in preparazione alla stagione che sta per prendere il via e potrebbe restare al Milan anche per via della sua capacità di ricoprire diversi ruoli.

L’attaccante svizzero si è ben mosso durante le prime amichevoli andando in rete in più di un’occasione e dimostrando una duttilità in fase offensiva che è stata molto apprezzata da Massimiliano Allegri. Da tempo nella lista dei cedibili, l’ex giocatore del Salisburgo potrebbe anche restare in rossonero in vista della stagione che sta per cominciare con l’allenatore livornese che sarebbe felice di averlo a disposizione.

Okafor può agire sia da seconda punta nel 3-5-2 che sta provando Allegri in queste settimane di lavoro, sia come esterno offensivo nel 4-3-3. All’occorrenza il classe 2000 può lavorare anche da centravanti in un Milan pronto a scendere in campo con un attacco basato sulla velocità per favorire le ripartenze. Tornato dal prestito al Napoli, la punta si è presentata molto bene in queste prime settimane di ritiro ed ora il Milan sta riflettendo sul suo futuro.

Quello che appare certo è che il Milan non consentirà un’altra partenza dell’attaccante in prestito, consentendo la cessione solamente a titolo definitivo. Il club rossonero non è però intenzionato a fare sconti ed è pronto a chiedere circa 20 milioni di euro per il proprio attaccante che in Italia è seguito fortemente dal Bologna, alla ricerca di una punta che possa prendere il posto di Dan Ndoye, passato nei giorni scorsi al Nottingham Forest.