Il destino di Okafor è scritto, in casa Milan hanno le idee chiare

Il Milan ha deciso. Questa la scelta sul futuro di Noah Okafor, grande protagonista nelle amichevoli contro Liverpool e Perth Glory

Non è certo la prima volta che accade nel calcio d’estate. Un calciatore in esubero, destinato alla cessione, comincia la preparazione e si mette in evidenza in qualche amichevole estiva facendo sorgere ai dirigenti qualche dubbio sull’addio già stabilito.

E’ questo il caso di Noah Okafor. Rientrato dall’infruttuoso prestito al Napoli, in cui ha giocato una manciata di minuti nella seconda parte di stagione, l’attaccante svizzero ha segnato due doppiette in amichevole contro il Liverpool e il Perth Glory. E’ sembrato davvero rivitalizzato Okafor, sul quale il Milan aveva già preso una decisione importante prima dell’inizio della preparazione estiva.

L’attaccante elvetico sarebbe stato ceduto in caso di offerta consona alle richieste del Milan. I quattro gol segnati in amichevole hanno cambiato questa scelta ? La risposta è No. Più fonti, infatti, confermano come sia difficile che Okafor possa restare in rossonero. Il Milan non si opporrà al suo addio che, stavolta, sarà a titolo definitivo e non in prestito come accaduto a gennaio.

Okafor via dal Milan, c’è un club di Serie A interessato

Nonostante un’ultima stagione negativa per rendimento e gol segnati, Okafor continua ad avere un discreto mercato. In Serie A, l’elvetico è nel mirino del Bologna che ha individuato in lui un possibile sostituto, a sinistra, di Dan Ndoye, acquistato dal Nottingham dopo un lungo corteggiamento da parte del Napoli. Il club emiliano avrebbe proposto al Milan un prestito oneroso per Okafor con diritto di riscatto a 15-16 milioni.

Una formula che non soddisfa i rossoneri i quali, come anticipato, vogliono cedere lo svizzero a titolo definitivo per 18-20 milioni. Se la cessione di Okafor non si concretizzerà nei prossimi giorni, con l’approssimarsi della conclusione del mercato estivo, non è da escludere che l’attaccante possa restare al Milan. Sabato 9 e domenica 10 agosto, peraltro, i rossoneri disputeranno altre due importanti amichevoli contro Leeds e Chelsea con Okafor che può sfruttarle per provare a convincere definitivamente Allegri.

Prima dell’eventuale addio di Okafor, il Milan cederà altri giocatori. Nei prossimi giorni, si definirà il passaggio in prestito di Comotto allo Spezia. Filippo Terracciano è conteso da Verona e Cremonese con i grigiorossi che hanno chiesto al Milan anche Bondo. Sono fuori dalle scelte di Allegri sia Adli che Bennacer. Sul primo c’è il concreto interessamento del Sassuolo mentre il connazionale ha rifiutato la proposta dell’Al Ittihad. Addio sicuro anche per Chaka Traore.