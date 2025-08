Il ritorno di Galliani al Milan è concreto: definito il ruolo, la data dell’annuncio

Il ritorno di Galliani al Milan non è soltanto una suggestione: i rossoneri ci stanno pensando, ecco con quale ruolo

Da giorni non si fa altro che parlare di un clamoroso ritorno di Adriano Galliani al Milan. Le prime indiscrezioni raccontavano di un ruolo da presidente al posto di Paolo Scaroni, ma su questo sono arrivate delle smentite: nonostante gli errori di comunicazione e una questione stadio ancora irrisolta dopo anni, Scaroni non è in discussione e ha ancora il pieno sostegno e la piena fiducia di RedBird. Non è stata però smentita la voce su Galliani, segnale evidente che qualche riflessione c’è. Ma quale potrebbe essere il suo ruolo?

Al momento, l’ex storico braccio destro di Silvio Berlusconi è ancora legato al Monza, ma a settembre dovrebbe arrivare il definitivo closing con un fondo statunitense e quindi l’uscita di Fininvest dal mondo del calcio, come Pier Silvio aveva annunciato da tempo. Galliani potrebbe quindi annunciare il ritiro, ma il ritorno al Milan è un’idea davvero concreta. Ecco gli ultimi dettagli su quello che potrà essere il suo ruolo e i suoi compiti.

Quale sarà il ruolo di Galliani al Milan, tutto già deciso

Quello di Galliani al Milan potrebbe essere il terzo ritorno dopo quello di Ibrahimovic e di Allegri. A proposito dello svedese: ad oggi, l’ex calciatore sembra più fuori dalle questioni sportive rispetto all’anno scorso e adesso appare molto più chiaro il suo ruolo di consulente della proprietà. E proprio lui, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe spingendo Cardinale a riportare Galliani in rossonero.

Secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti, l’idea del Milan sarebbe quella di fare di Galliani l’Head of Football di tutta la società: diventerebbe così il punto di riferimento per qualsiasi tipo di questione di mercato, di rapporti con giocatori e agenti, di contatti nazionali e internazionali. Da tempo si discute delle difficoltà dei rossoneri in ambito politico da quando è andato via Ivan Gazidis (è uno dei punti di maggior critica nei confronti del presidente Scaroni), con l’episodio del rinvio di Bologna della scorsa stagione come massimo esempio. Con Galliani, il Milan cambierebbe in maniera profonda questa situazione; inoltre, il ritorno dell’ex dirigente migliorerebbe di gran lunga l’immagine del club anche agli occhi dei media, sempre molto critici nei confronti della società in questi anni. Insomma, non si tratta di una suggestione: è tutto vero, ma se ne riparlerà a metà settembre quando il lavoro di Galliani col Monza sarà definitivamente concluso.