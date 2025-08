Il nuovo bomber al Milan arriva gratis: stavolta non è Vlahovic

Le ultime sul reparto offensivo. Igli Tare e Giorgio Furlani sono a lavoro per regalare un nuovo attaccante a Massimiliano Allegri

L’estate del Milan è iniziata più che bene. E’ vero, è solo calcio d’estate, ma la squadra di Massimiliano Allegri sembra davvero sapere cosa fare. I rossoneri così sono tornati in Italia dopo tre partite in tournée, contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory, con sensazioni più che positive.

Il tecnico livornese non può che essere soddisfatto dalle risposte che i suoi giocatori hanno dato: dal reparto difensivo, passando per quello di centrocampo e di attacco. I giocatori offensivi, dunque, hanno risposto bene, nonostante l’emergenza: Max Allegri, infatti, è stata chiamato a sperimentare vista l’assenza di un centravanti di ruolo.

Al 30 giugno sono andati via sia Luka Jovic che Tammy Abraham, poi è stato ceduto in prestito Francesco Camarda. In rosa è così rimasto il solo Santi Gimenez, che fino a qualche giorno fa, però, era impegnato con la sua Nazionale. Allegri si è dunque affidato soprattutto a Rafa Leao come riferimento in avanti.

Un esperimento, quello del portoghese, che ha dato i suoi frutti. Ma le risposte sono state più che positive anche da parte di Noah Okafor. Lo svizzero ha realizzato 4 gol nelle ultime due partite, dando segnali importanti: non è un caso se il Diavolo abbia deciso di non svenderlo. Okafor resta tra i giocatori cedibili, ma il Milan pretende proposte concrete o rimarrà con Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, novità dall’Inghilterra: ecco l’ultima idea

La punta centrale, però, arriverà a prescindere dalle scelte su Okafor. Igli Tare vuole regalare al tecnico livornese un centravanti con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez. In questi giorni i nomi accostati al Milan sono stati davvero tantissimi.

Come più volte detto, il più credibile resta quello di Dusan Vlahovic per il quale servirà aspettare almeno metà agosto. Il Milan è a caccia di un’opportunità e nelle ultime ore si è parlato nuovamente di Darwin Nunez. Ma dall’Inghilterra emerge un altro profilo, quello di Dominic Calvert-Lewin.

L’attaccante 28enne è attualmente senza squadra dopo la scadenza del suo contratto con l’Everton lo scorso 30 giugno. Il giocatore, nato a Sheffield, si aggiunge dunque alla lunga lista di attaccanti che sono stati accostati al Milan in questa lunga e calda estate