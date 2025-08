Nuovo terzino destro, ecco il piano B di Tare: colpo dalla Spagna

Il Milan pensa ad un giocatore proveniente dalla Spagna per il ruolo di terzino destro se le cose con Athekame non dovessero andare bene

Il Milan, a pochi giorni dal primo impegno ufficiale contro il Bari in Coppa Italia, non ha un terzino destro titolare. A giugno si è deciso di non riscattare Kyle Walker, tornato dal prestito al Manchester City e poi ceduto nuovamente al Burnley. La scorsa settimana, invece, è stata annunciata ufficialmente la cessione di Emerson Royal al Flamengo: era stato ad un passo anche dal Besiktas, ma l’inserimento dei brasiliano ha cambiato gli scenari. Il Milan ha così incassato altri 9 milioni ed è alla ricerca disperata di un sostituto.

Come nel caso di Theo Hernandez, sostituito da Estupinan, anche in questo caso la società si sta facendo trovare impreparata nonostante si sapesse da tempo la necessità di un giocatore in quel ruolo. Hanno provato a prendere Pubill, andato poi all’Atletico Madrid, e poi sono stati offerti 18 milioni per Duela Doué dello Strasburgo, cifra ritenuta troppo bassa. Ora in pole c’è Zachary Athekame, talentuoso terzino destro dello Young Boys, che costa meno di 10 milioni.

Dalla Spagna al Milan, l’idea di Tare per la fascia destra

La trattativa è ben avviata e ha buonissime possibilità di essere chiusa. Le cifra infatti sono perfettamente in linea con quanto vuole spendere il Milan: c’è ancora una leggera distanza fra domanda e offerta, ma è piccola e si può arrivare facilmente ad un accordo. Ci sono ad oggi ottime probabilità che alla fine Athekame diventi il nuovo terzino destro del Milan, ma Tare pensa anche a delle possibilità alternative in caso di necessità.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan sta valutando Arnau Martinez del Girona come piano B, se le cose con Athekame non dovessero andare bene. L’esterno spagnolo viene da anni ad ottimi livelli con la squadra allenata da Michel; piace ai rossoneri e ad Allegri anche per la capacità di giocare, in caso di bisogno, anche da terzo centrale di destra. Un ottimo giocatore, classe 2003, con ancora ampi margini di miglioramento e considerato in Spagna uno dei migliori del ruolo in tutto il campionato. Dal Girona alla Serie A è il percorso che potrebbe quindi fare Martinez e per un costo più o meno simile, un po’ più alto rispetto a quello per Athekame; lo stesso percorso potrebbe fare Miguel Gutierrez, obiettivo del Napoli ma per l’altra corsia. Entrambi sono stati grandi protagonisti dei recenti successi del Girona, autore di un’impresa due anni fa con la prima qualificazione in Champions League. Nel suo percorso, tra l’altro, ha incontrato proprio il Milan a San Siro.