Tare lo prende subito: affare in chiusura per il Milan

Il giocatore è sempre più vicino al trasferimento al Milan. La distanza è minima: il punto della situazione sulla trattativa

Ormai è davvero solo questione di tempo. Il Milan è pronto a mettere le mani su un nuovo giocatore. Non stiamo parlando di Ardon Jashari, per il quale si aspettano ancora novità dal Belgio. Come è noto per il centrocampista è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra i due club.

Il Diavolo ha messo sul piatto una proposta importante da 33,5 milioni di euro più 4 milioni di bonus, 2 dei quali facilmente raggiungibili, ma il Club Brugge non ha concesso il via libera. Il giocatore nel frattempo non ha mai disputato una partita ufficiale con la sua squadra, in attesa di essere liberato. Jashari ha rifiutato tutto – anche proposte importanti provenienti dalla Premier League – perché si è promesso sposo del Milan.

Milan, avanza il terzino: ora si può arrivare a dama

Igli Tare e Giorgio Furlani hanno comunque mandato avanti altre trattative, come quella per il terzino destro. Da ieri sta avanzando prepotentemente l’operazione Athekame. La distanza tra offerta e richiesta, d’altronde, è davvero minima: ballano solamente tre milioni di euro, con il Milan che ha messo sul piatto sette milioni.

Nelle prossime ore le parti potrebbero arrivare a dama, anche grazie agli ottimi rapporti tra Igli Tare lo Young Boys. Il giocatore ha già detto sì al Diavolo e non vede l’ora di vestire il rossonero. Sabato, quando la trattativa è entrata, di fatto, nel vivo i tifosi hanno iniziato a manifestare i propri pareri sul giocatore.

Va detto che sono in pochi ad aver visto all’opera Athekame, ma l’operazione non convince: il popolo rossonero si aspettava un calciatore pronto per il ruolo di terzino destro e invece non sarà così. La pista che portava a Doué è stata ormai abbandonata definitivamente: la richiesta da 30 milioni di euro ha portato il Milan a cambiare obiettivo.

Ora i tifosi si augurano che i soldi risparmiati vengano usati per altre operazioni: innanzitutto per rilanciare e chiudere definitivamente l’affare Jashari, poi per acquistare un centravanti e magari anche un centrale di difesa, soprattutto se Massimiliano Allegri avrà intenzione di giocare spesso con una linea a tre/cinque. I prossimi giorni, dopo il summit di mercato a Casa Milan con tutti i dirigenti ne sapremo di più della strategia rossonera