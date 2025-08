C’è la data, il Milan è pronto ad ufficializzare il quinto acquisto

I rossoneri sono pronti a chiudere per il quinto acquisto di questo mercato: c’è la data, affare ad un passo. I dettagli

Agosto è iniziato da qualche giorno e il Milan riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani dopo un breve periodo di riposo post tournée. Chi non ha mai smesso di lavorare è sicuramente Igli Tare, rimasto a Milano nelle ultime settimane per provare a chiudere le operazioni di mercato. Le difficoltà degli scorsi anni però si stanno confermando anche adesso, a riprova del fatto che il problema dei rossoneri è molto più profondo e radicato. Tempi biblici per ogni trattativa, ricerca ossessiva di opportunità e poca programmazione: anche in questa sessione di mercato, con un direttore sportivo in più, si sono confermati questi limiti.

Ci è voluto tanto tempo per prendere l’erede di Theo Hernandez, nonostante si sapesse da tempo che non sarebbe rimasto. Lo stesso scenario si sta verificando anche con l’altra fascia: Walker non riscattato ed Emerson Royal ceduto ma nel frattempo non c’è ancora un terzino destro titolare a pochi giorni dall’inizio degli impegni ufficiali. Nelle ultime ore però sembra esserci stata una svolta.

Il Milan pronto ad accelerare, si chiude per l’acquisto

Nel corso di questi mesi, il Milan ha provato a prendere prima Pubill dall’Almeria (passato poi all’Atletico Madrid) e poi Guela Doué dello Strasburgo. Il francese era il preferito di Tare e Allegri, ma la richiesta di 30 milioni ha reso sempre molto complicato l’acquisto. Ecco quindi che la società ha dirottato l’attenzione verso un nome a sorpresa: è Zachary Athekame dello Young Boys.

I rossoneri hanno fatto una prima offerta da 7 milioni: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è stata rifiutata dagli svizzeri ma Furlani e Tare sono pronti al rilancio nelle prossime ore. La valutazione che fa lo Young Boys del giocatore è di 10 milioni, questo significa che la distanza è piccola e che si può arrivare ad un accordo. A metà di questa settimana, spiega il giornalista, si può già arrivare alla chiusura, così da mettere subito a disposizione di Allegri un altro terzino destro. Un nome sconosciuto ai più, ma che fra gli addetti ai lavori ha invece grande considerazione: Athekame è un terzino moderno, di grande struttura fisica e spinta, affidabile anche in fase difensiva. Inoltre, è un classe 2004, quindi con ancora ampi margini di miglioramento. Un acquisto in pieno stile Milan insomma, a costi bassi con potenziale futuro, sia tecnico che quindi economico. Sarà lui il quinto acquisto di questa sessione.