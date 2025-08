Cessione a sorpresa: dal Milan al Besiktas, affare lampo

La trattativa ha preso corpo nelle ultime ore: il Milan potrebbe cederlo in Turchia ma solo ad una condizione

Il Milan è ancora alle prese con tantissimo lavoro da fare in quest’ultimo mese di mercato. Igli Tare, rimasto a Milano anche durante la tournée per concentrarsi sugli affari, non è riuscito a fare molto in questo periodo. I problemi dei rossoneri, anche con un direttore sportivo in più, sono sempre gli stessi, a prescindere quindi dal dirigente di turno. La società ci ha abituato a questi grandi ritardi e ai tempi biblici di alcuni affari. Il caso Jashari è quello più clamoroso: siamo a due mesi di trattative per il centrocampista col Club Brugge che non sembra aver intenzione di mollare la presa.

In queste ore, col rientro in Italia di Allegri e di Furlani, è previsto un summit con Tare per capire il da farsi: bisogna decidere se proseguire o meno le trattative e magari dirottare quel budget su altri reparti. Lunghi tempi anche per le cessioni: dopo aver piazzato Emerson Royal al Flamengo per 9 milioni, la società sta cercando soluzioni per quei giocatori considerati fuori rosa come Yacine Adli e soprattutto Ismael Bennacer.

Milan, nuova pretendente per Bennacer: i dettagli

L’algerino ha ricevuto una importante proposta in questi giorni dall’Arabia Saudita: l‘Al Itthiad ha messo sul piatto un’offerta da 10 milioni al Milan per acquistare l’ex Empoli, ma il giocatore non è convinto della destinazione. Vorrebbe restare in Europa o comunque valutare proposte migliori, che per adesso non sono arrivate. O meglio: non sono arrivate proposte in linea con quella araba e quindi da accontentare le richieste del Milan, che vuole venderlo a titolo definitivo e senza più prestiti.

Il Marsiglia, squadra con la quale ha giocato negli ultimi sei mesi, era interessato ancora a riprenderlo ma con un altro prestito e a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite a gennaio scorso. Il Milan non ci sta: Bennacer va venduto solo a titolo definitivo. In queste ore, scrive la Gazzetta dello Sport, si è fatto avanti a sorpresa il Besiktas, che era stato anche ad un passo dall’acquisto di Emerson Royal prima dell’improvviso inserimento del Flamengo. I rossoneri sono stati chiari anche coi turchi: per l’algerino serve un’offerta da 10 milioni per la cessione a titolo definitivo, niente prestiti. Solo così si può arrivare ad una soluzione definitiva. Vedremo se il Besiktas sarà disposto a farlo o se, a questo punto, il Milan rischia di tenersi un giocatore fuori progetto per almeno altri sei mesi. Una mancata cessione che, come sappiamo, blocca anche il mercato in entrata, strettamente legato a quello in uscita.