Dal Milan alla Grecia, è tutto fatto: l’attaccante sorprende ancora

Il trasferimento è praticamente ufficiale. Dopo tante voci, il calciatore ha deciso di volare ad Atene, dove è atteso per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club

Con il Milan è finita. Un addio che non ha convinto fino in fondo né tutta la dirigenza né i tifosi. L’attaccante ha chiuso la stagione in rossonero in maniera positiva, ma non gli è bastato per continuare a giocare con il Diavolo. Oggi così ha deciso di accettare un nuovo progetto, che lo porterà ad Atene, all’AEK.

Un trasferimento che lascia sorpresi proprio tutti. Negli ultimi giorni sembrava pronto a dire sì all’Oviedo, andando dunque a giocare in Spagna, come aveva fatto in passato. Prima ancora appariva ad un passo dal passaggio addirittura in Messico: erano pronti a riempirlo di soldi, ma alla fine, come detto, il trasferimento all’AEK Atene.

L’annuncio è arrivato in mattinata: “Luka Jović all’AEK Atene, ci siamo! Accordo raggiunto fino a giugno 2027, tutto definito. Jović arriva oggi ad Atene, voluto fortemente dal direttore Ribalta — tutto confermato, come riportato da Marca. Non c’è mai stato un accordo, né si è mai andati vicini, con l’Oviedo nonostante alcune indiscrezioni”. Scrive così Fabrizio Romano sul proprio X.

Calciomercato Milan, attacco nuovo: resta solo Gimenez

Luka Jovic, dunque, è pronto a svolgere le visite mediche e a legarsi al club greco, dell’AEK Atene, fino al 30 giugno 2027. Il giocatore a gennaio è stato ad un passo dal Monza, ma poi è stato cercato dal Siviglia, oltre che dal Monaco e da diversi club turchi e arabi. Tante squadre, dunque, sulle tracce del serbo, che dopo aver indossato la maglia del Real Madrid, della Fiorentina e del Milan si trasferisce in Grecia.

In casa rossonera, colui che avrebbe voluto continuare a puntare su Jovic era Geoffrey Moncada. Alla fine, però, sono state fatte altre scelte. L’ex Viola lascia il Milan il 30 giugno così come Tammy Abraham. L’inglese ha fatto ritorno alla Roma, dove è stato però solo di passaggio. L’ex Chelsea, infatti, ha già accettato il trasferimento al Besiktas.

L’attacco del Milan, dunque, ripartirà dal solo Santiago Gimenez. Anche Francesco Camarda, infatti, ha salutato il club rossonero: passaggio al Lecce in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, più incentivi per presenze e gol. Un trasferimento che si può rivelare redditizio davvero per tutti.