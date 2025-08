Il Milan fa sul serio: è pronto a riportarlo in Serie A

Il Milan è pronto a riportarlo in Serie A. Questo l’ultimo nome accostato ai rossoneri con insistenza nelle ultime ore

Forse, stavolta, ci siamo. Il Milan è davvero vicino a finalizzare la trattativa per Ardon Jashari. Un ritocco ulteriore all’offerta e nuove modalità di pagamento avrebbero convinto il Bruges alla definitiva apertura per il trasferimento del centrocampista svizzero.

Proprio dalla Svizzera, potrebbe arrivare anche il nuovo terzino destro che i rossoneri hanno individuato in Zachary Athekame dello Young Boys. La prima offerta di 7 milioni è stata rifiutata dal club elvetico che ne chiede almeno 10 per liberare il suo giocatore. Possibile un’intesa a 8.5 con Athekame che, come Jashari, ha già un’intesa contrattuale con il Milan.

Con la conclusione – si spera positiva – di entrambe le trattative, il Milan si concentrerà poi sull’acquisto del nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez, atteso martedì 5 agosto a Milanello per cominciare la preparazione pre campionato. Tanti i nomi accostati ai rossoneri per il ruolo. Tra gli ultimi anche quello di un ex Serie A.

Milan, non solo Vlahovic per l’attacco: c’è anche un ex Serie A

Si tratta di Rasmus Hojlund, il centravanti danese ex Atalanta che potrebbe lasciare il Manchester United soprattutto qualora i Red Devils prendessero una nuova prima punta. Svanito Gyokeres acquistato dall’Arsenal, lo United sta puntando con decisione su Benjamin Sesko del Lipsia. L’eventuale arrivo dello sloveno toglierebbe spazio a Hojlund per il quale il Manchester è già da adesso disposto a valutare proposte vantaggiose per il club e lo stesso giocatore.

Il Milan non ha presentato ancora un’offerta. L’impressione è che i rossoneri lasceranno trascorrere ancora qualche giorno per poi eventualmente provarci nella seconda parte di agosto quando le condizioni di mercato potrebbero cambiare e con esse anche i prezzi o le formule di acquisto dei giocatori. Per Hojlund, ad esempio, non è da escludere una proposta di prestito con diritto di riscatto, formula che non scalda al momento lo United che valuta il danese almeno 30 milioni di sterline.