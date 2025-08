ML – Il Milan lo prende per 15 milioni: che regalo per Allegri

Le ultime sul mercato del Milan. Novità per la difesa del tecnico livornese. Ecco cosa sta accadendo: il punto della situazione

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. In questi giorni, Giorgio Furlani e Igli Tare, infatti, possono mettere a segno un doppio colpo. Il nome cerchiato in rosso per il centrocampo è ovviamente quello di Jashari. Per la telenovela legata allo svizzero potrebbe essere arrivato il momento di scrivere l’ultimo capitolo.

A Casa Milan si stanno interrogando se abbandonare definitivamente la pista che porta al giocatore o se effettuare un ulteriore rilancio. Jashari vuole fortemente il Milan e ha detto no a qualsiasi proposta che gli è stata fatta. Ma il Club Brugge non è mai stato propenso a cederlo al Diavolo, invitando il centrocampista a trovarsi un’altra squadra.

Colpo sulla destra: priorità ad Athekame, in Spagna rilanciano un nuovo nome

In Belgio sostengono che con qualsiasi altro club, l’affare sarebbe già andato in porto anche a queste cifre. Si attende, dunque, così come per Zachary Athekame. Per il terzino dello Young Boys, connazionale di Jashari, la trattativa può chiudersi davvero ad ore.

Il giocatore ha già detto sì al Milan e le parti non sono per nulla distanti: il Diavolo ha messo sul piatto 7 milioni di euro e gli svizzeri ne vorrebbero una decina. C’è voglia di arrivare a dama per guardare ad altri obiettivi. Gli ottimi rapporti tra Igli Tare e lo Young Boys possono certamente favorire la chiusura dell’affare in tempi brevissimi.

Nel frattempo, però, in Spagna emerge un nuovo nome per il ruolo di terzino destro. E’ Fichajes.net a scriverne: il Diavolo, secondo il portale, sarebbe sulle tracce di Jon Aramburu. Il Milan così starebbe preparando un’offerta formale da 15 milioni di euro per il terzino venezuelano.

Non è la prima volta che un giocatore dei campionati spagnoli viene accostato al club rossonero in questo caldo mercato: l’elemento più vicino a vestire la maglia del Diavolo è stato Pubill, ma Igli Tare e Giorgio Furlani hanno deciso di non affondare il colpo, nonostante fosse tutto pronto. Il terzino così si è trasferito all’Atletico Madrid.

Un altro elemento che gioca ne LaLiga che piace al Milan è Guerra del Valencia. Il centrocampista continua ad essere in orbita rossonera, ma tornerebbe prepotentemente di moda solo qualora Jashari saltasse definitivamente.