Modric: “Così si riporta in alto il Milan. Ho parlato con Allegri, vi svelo tutto”. L’annuncio sul futuro

Emozioni senza fine – “A qualsiasi età c’è sempre tempo per emozionarsi. Sono cresciuto guardando il calcio italiano e il Milan era la mia squadra preferita perché era molto seguito in Croazia – riporta Sportmediaset -. C’era il mio idolo Boban che qui ha fatto tanto bene. Ho sempre avuto un affetto particolare per questi colori”.

La scelta del Milan “Per me è stata una scelta facile, quando Tare è venuto in Croazia mi ha fatto capire quanto ci tenesse il Milan. È stata la svolta nella trattativa, perché quando arriva qualcuno che ti vuole acquistare ti deve spiegare il progetto e loro hanno fatto così. Ho chiesto del tempo per parlare con la mia famiglia, ma dentro di me sapevo che era la scelta giusta. È arrivato subito dopo l’ultima partita col Real, non pensavo succedesse così in fretta”.