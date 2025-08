Richiesta abbassata, il Milan è disposto a cederlo per 15 milioni

Il Milan è pronto a concedere lo sconto e a cedere un calciatore per una somma intorno ai 15 milioni di euro dopo aver chiesto a lungo 20 milioni per il suo cartellino.

Le cessioni sembrano essere la priorità in casa Milan in questa fase del mercato con i rossoneri che sanno di dover fare cassa prima di tornare ad acquistare e portare a Milanello i calciatori richiesti da Allegri.

Si avvicina sempre di più il momento della prima uscita ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Tra meno di due settimane San Siro accoglierà la squadra nella partita di Coppa Italia contro il Bari che non vedrà però il tecnico livornese in panchina per via della squalifica inflitta dopo la finale di Coppa Italia vinta con la Juventus sull’Atalanta. La dirigenza vuole arrivare pronta all’appuntamento ed è al lavoro sia in entrata che in uscita per cercare di sistemare l’organico rossonero.

Sconto del Milan, la cessione si chiude ad un prezzo più basso

Il Milan ha abbassato le sue richieste per Samuel Chukwueze. Se finora il club rossonero ha chiesto sempre 20 milioni di euro per il suo cartellino, ora appare disposto a dare l’ok alla sua partenza per una somma intorno ai 15 milioni. Una cifra che il Milan sarebbe intenzionato a ricevere la prossima estate tramite un prestito con obbligo di riscatto.

Una scelta, quella di posticipare l’addio di Chukwueze nell’estate del 2026, che porterebbe il Milan a poter abbassare le proprie pretese economiche senza dover andare a registrare una minusvalenza. L’addio del nigeriano darebbe la possibilità al Milan di agire ancora in entrata sul mercato e trovare quelle pedine che Allegri ha richiesto a Igli Tare per completare la rosa a sua disposizione.

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Samuel Chukwueze, il Milan potrebbe pensare di regalare un altro esterno offensivo al tecnico livornese con il nome di Federico Chiesa che resta sempre molto caldo per quello che riguarda il mercato del Milan. Il Liverpool, però, non vorrebbe cederlo in prestito con i campioni in carica della Premier League pronti a salutarlo a titolo definitivo.

Nei due anni passati con la maglia del Milan, Chukwueze non è riuscito mai a convincere a pieno fornendo prestazioni altalenanti. Il nigeriano, classe 1999, ha diversi estimatori sia in Spagna che in Inghilterra, ma al momento non sarebbero giunte ancora offerte concrete per il cartellino dell’ex Villarreal. La sensazione è che i club che lo hanno messo sul proprio taccuino, possano attendere ulteriormente per cercare di far abbassare di nuovo le pretese economiche al Milan.