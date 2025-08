Clamoroso ribaltone al Milan, è un vero giallo: bloccato il trasferimento

Il suo trasferimento si sta trasformando in un vero e proprio giallo: ecco cosa sta accadendo. Il punto della situazione

Sono ore caldissime per il trasferimento di Ardon Jashari al Milan. L’affare si è nuovamente infiammato nelle scorse ore con il Club Brugge che ha finalmente aperto alla cessione del centrocampista al Diavolo. Le cifre non saranno così diverse rispetto a quelle circolate negli ultimi giorni. Il Milan, dunque, è pronto a versare più di 33,5 milioni di euro di base fisa più quattro milioni di bonus per riuscire a mettere le mani sul forte centrocampista.

In attesa della fumata bianca per Ardon Jashari, Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando su altri tavoli: c’è da chiudere nei prossimi giorni per Zachary Athekame, per il quale c’è un accordo di massima con lo Young Boys per poco più di otto milioni di euro.

Le caselle per il terzino destro e il centrocampista si stanno, dunque, per essere riempite. Ora prima di mettere le mani sull’attaccante si provvederà a cedere tutti quei calciatori in esubero, oltre ai tanti giovani chiamati a farsi le ossa altrove. Ieri è stata la volta del trasferimento di Comotto allo Spezia.

Milan, il punto della situazione su Liberali

Le prossime ore dovrebbe essere quelle di Mattia Liberali al Catanzaro: “Il giocatore era stato dato per fatto al Catanzaro a titolo definitivo, ma il Milan non ha ancora dato il via libera, ci sono dettagli da risolvere. Oggi si capirà se l’operazione potrà essere definitivamente sbloccata, ad oggi a quelle condizioni non è un affare fatto“, affermava Matteo Moretto, che di fatto invitava alla pazienza sull’affare Mattia Liberali.

Affare, che secondo Daniele Longo, potrebbe essersi già sbloccato definitivamente. Il giornalista di Calciomercato.com scrive infatti sul suo profilo che Mattia Liberali sarà oggi a Catanzaro per la firma sul contratto fino al 30 giugno 2029. Il Milan si riserva il 50% sulla rivendita.

Le condizioni riportate stamani da Daniele Longo sono dunque quelle circolate negli ultimi giorni in merito all’affare Mattia Liberali. Un affare che non fa per nulla felici i tifosi del Milan che speravamo di poter puntare in futuro sul giovane fantasista brianzolo.