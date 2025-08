Colpo a zero dalla rivale, Allegri lo voleva già ai tempi della Juventus

Il Milan potrebbe regalare presto un colpo a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino un calciatore di una rivale che non sembra rientrare più nei piani del suo club.

Un centrocampista italiano è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con il giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri, che lo cercò già in passato.

Sono giorni caldi per quello che riguarda il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione con il club che sta cercando di ultimare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per mettergli a disposizione le sue richieste prima dell’inizio del campionato. La società è però già al lavoro per la prossima stagione andando a mettere nel mirino dei calciatori che potrebbero liberarsi a costo zero nel luglio del 2026 dopo la scadenza del contratto.

Assalto Milan in casa della rivale: affare a parametro zero nel 2026

Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino del Milan in vista del 2026 con il centrocampista che potrebbe salutare la Roma alla fine della stagione che sta per cominciare. Il centrocampista non sembra far parte dei piani della Roma in ottica futura con il rinnovo con i giallorossi che difficilmente arriverà.

L’infortunio non sta aiutando Lorenzo Pellegrini che sta restando fuori dai campi di gioco in queste prime settimane di lavoro con Gian Piero Gasperini e le trattative per il rinnovo del contratto sono completamente ferme. Al momento non sembrano esserci squadre interessate al suo cartellino anche per via di una condizione fisica del calciatore che non tornerà al top prima del mese di ottobre.

Resta da vedere quale sarà la scelta del giocatore in vista del calciomercato del prossimo inverno quando saranno chiare le intenzioni di Gasperini nei suoi confronti con Lorenzo Pellegrini che potrebbe decidere di cambiare aria ad inizio 2026 consentendo alla Roma di monetizzare dalla sua cessione. Durante lo scorso mercato invernale il Napoli si interessò al calciatore così come l’Inter con i due club che non hanno però trovato l’accordo con la Roma per l’acquisto del giocatore.

Lorenzo Pellegrini piace molto a Massimiliano Allegri. Il tecnico lo aveva seguito ai tempi della Juventus cercando di portare in bianconero il centrocampista quando la sua carriera era al punto più alto. Il Milan potrebbe sfruttare questo periodo di flessione nella carriera del classe 1996 per cercare di regalarlo al proprio tecnico in vista della prossima stagione anche se l’ingaggio di Pellegrini (più di cinque milioni di euro a stagione) è attualmente troppo alto per le casse del club.