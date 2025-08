Ha detto no, vuole restare al Milan: salta la cessione

Il giocatore dice no e il Milan resta spiazzato: salta una importante cessione, vuole restare in rossonero e convincere Allegri

Sembra essersi sbloccato il calciomercato del Milan per quanto riguarda le entrate. Nelle ultime ore, infatti, Igli Tare è a colloqui con il Club Brugge e con lo Young Boys per chiudere due acquisti nel corso di questa settimana: il primo, che è anche il più atteso, è quello di Ardon Jashari. Ieri è arrivata un’accelerata improvvisa e importante: proprio quando tutto ormai sembrava perduto, la società rossonera ha fatto un nuovo tentativo e stavolta sembra molto vicino dall’ottenere il sì definitivo da parte dei belgi. Bisognerà attendere ancora un po’, ma ora c’è molto più ottimismo: operazione complessiva da oltre 35 milioni.

Decisamente più bassa è invece la cifra che incasserà lo Young Boys per la cessione di Athekame, il terzino destro diventato obiettivo numero uno dei rossoneri dopo aver fallito gli acquisti di Pubill e di Doué. Giovedì, quindi dopo la partita degli svizzeri contro il Basilea, si può chiudere: in questo caso, la cifra è intorno ai 10 milioni. E le cessioni? Ce n’è una che rischia seriamente di saltare in questi minuti.

No alla cessione, vuole restare al Milan

La rosa di Allegri è ancora molto ampia e piena di giocatori considerati fuori dal progetto. Musah e Chukwueze sono i casi più lampanti: per adesso però non ci sono ancora offerte concrete, bisognerà attendere ancora un po’ ma nel frattempo il tempo stringe. Negli ultimi giorni aveva avuto una forte accelerata la cessione di Filippo Terracciano e di Warren Bondo alla Cremonese.

Per quanto riguarda il primo, bisogna ancora aspettare la risposta: il terzino sta valutando tutte le offerte, sul piatto ci sono anche quelle di Hellas Verona e del Bologna. Bondo, invece, come riportato da Alessandro Jaconone, va verso il no: il centrocampista, acquistato a gennaio dal Monza per poco più di 10 milioni, vuole provare a guadagnarsi spazio nel Milan con Allegri. In questi sei mesi, cioè da quando è arrivato, non ha avuto grossa opportunità a causa degli infortuni: questi non gli hanno permesso di mettersi a disposizione di Conceicao. Bondo ha giocato invece in queste amichevoli del Pre Season Tour, titolare contro il Perth, e ha avuto un buon rendimento. Le sue caratteristiche potrebbero tornare utili, ma con l’arrivo di Jashari il reparto si fa bello lungo e qualcuno. La cessione di Musah potrebbe non bastare a ridurre il numero di giocatori e accontentare Allegri.