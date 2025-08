Milan-Juve asse caldo, bianconeri beffati due volte

Non solo Dusan Vlahovic, due nomi sono finiti in orbita bianconera, oltre a quella rossonera. Il punto della situazione

Dopo il trasferimento di Pierre Kalulu in bianconero, per una ventina di milioni, tra prestito e riscatto, il Milan e la Juventus possono tornare a fare affari. I rapporti tra i due club, d’altronde, sono più che ottimi. Il nome più chiacchierato, chiaramente, è quello di Dusan Vlahovic.Â

In questa calda estate al Diavolo sono stati accostati davvero diversi centravanti, ma il profilo più credibile è sempre stato quello del serbo. E’ visto come un’occasione dalle parti di via Aldo Rossi, per via del costo del basso costo del cartellino.

C’è chiaramente da superare l’ostacolo legato allo stipendio. Il Milan non darà mai 12 milioni di euro netti a stagione a Dusan Vlahovic. Il serbo così dovrà accettare uno stipendio in linea con gli altri grandi giocatori rossoneri: se vuole indossare la maglia del Diavolo non potrà andare oltre i sei milioni di euro.Â

Servirà dunque del tempo per capire se l’affare entrerà davvero nel vivo. Nel frattempo si sta parlando sempre più spesso di un possibile scambio tra Milan e Juventus, per vedere Vlahovic in rossonero: Giorgio Furlani sarebbe chiaramente pronto a mettere sul piatto quei calciatori in esubero che non rientrano nei piani del Diavolo come Bennacer e Adli.

Thiaw in bianconero, ma niente Juve: il punto della situazione

Nelle ultime ore il nome di cui si è più scritto, però, è quello di Malick Thiaw: è il tedesco il giocatore rossonero che piace alla Juventus. Il difensore, però, ha una valutazione superiore ai 30 milioni di euro.

Un prezzo alto per i bianconeri che devono fare i conti anche con un altro ostacolo: il Newcastle, che ha riavviato i contatti con il Milan per conoscere il prezzo e presentare così la prima offerta ufficiale. Se i Magpies decidessero di far saltare il banco con una proposta consistente, per la Juve sarebbe complicato rispondere.

Una Juve che ha già dovuto fare i conti con un giocatore sfumato definitivamente. Stiamo parlando di Ardon Jashari: è Matteo Moretto, a svelare che in primavera la Vecchia Signora stava valutando diversi profili per il centrocampo e tra questi c’era anche l’ormai ex Club Brugge. Lo svizzero però sarà presto un nuovo giocatore del Milan, come potrebbe essere Leoni (altro giocatore che piace alla Juve) qualora il Milan riuscisse a vendere Thiaw al Newcastle.