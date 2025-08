“Rimbalzato dal Manchester United”: c’è solo il Milan

Il calciatore non rientra nei piani del club inglese. E’ di fatto un via libera per i rossoneri, che stanno seguendo da tempo l’attaccante

Lo United rimbalza il calciatore. E’ il titolo in prima pagina di Tuttosport, in edicola stamani: l’attaccante, dunque, non rientra nei piani del club inglese, che sta guardando altrove per rafforzare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo dei Red Devils è noto ormai da tutti: lo storico team vuole a tutti i costi mettere le mani su Benjamin Sesko.

Il giovane centravanti, accostato spesso al Milan, non ha certo un costo alla portata del Diavolo, e nel suo futuro ci sarà sicuramente la Premier League. Oltre al Manchester United, il calciatore che ha una valutazione sugli 80 milioni di euro, è un obiettivo concreto anche del Newcastle, chiamato a sostituire Isak.

A Manchester, dunque, non c’è spazio per Dusan Vlahovic. I Red Devils hanno rispedito al mittente la possibilità di mettere le mani sul calciatore serbo. Ecco il titolo completo in prima pagina: “Lo United rimbalza Vlahovic”. Per il serbo così continua ad esserci un mercato con poche alternative.

Milan, colpo Vlahovic: il punto sulla strategia

Ad oggi le uniche offerte concrete, capaci di soddisfare sia il club che lo stesso giocatore, sono arrivate dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. Mete che al momento non sono gradite a Dusan Vlahovic. Il serbo vuole continuare a giocare nel calcio che conta e spera che qualche big si faccia avanti.

Non è un segreto che il Milan ci stia facendo più che un pensiero, ma i tempi per acquistare Vlahovic non sono ancora maturi. La Juventus dovrà concedere il via libera per meno di 15 milioni di euro e l’attaccante dovrà sposare un progetto a non oltre 6 milioni di euro netti a stagione. Da queste basi può trattare per trovare un’intesa definitiva.

Ma c’è anche un’altra possibilità che Vlahovic arrivi al Milan attraverso uno scambio. Vlahovic è considerato un esubero dalla Juve e dal Diavolo può arrivare solamente un calciatore che è considerato tale anche dal Diavolo: da Samu Chukwueze a Yunus Musah, passando per Yacine Adli e Ismael Bennacer. Ecco i calciatori che il Milan potrebbe mettere sul piatto per arrivare al giocatore serbo. Vlahovic in rossonero andrebbe a giocarsi il posto con Santiago Gimenez, che non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan