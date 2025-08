Sinner fatto fuori, l’annuncio della classifica non lascia dubbi

Sinner escluso dalla classifica. Il verdetto, stavolta, non ammette dubbi. Il giudizio è impietoso

Countdown ormai agli sgoccioli per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo è già a Cincinnati per partecipare all’edizione 2025 del Masters dell’Ohio che, quest’anno alla stregua di quello di Toronto, avrà una durata allungata a 12 giorni con tabellone a 96 giocatori.

Sinner si presenta a Cincinnati da detentore del titolo. Un anno fa sconfisse in finale Frances Tiafoe in due set, nel match disputato proprio alla vigilia del giorno dell’annuncio sulla positività a un controllo antidoping sostenuto a Indian Wells. Una comunicazione che ha rappresentato l’inizio di una vicenda che si è concluso solo lo scorso 4 maggio con il rientro agli Internazionali d’Italia dopo una squalifica di tre mesi.

Jannik dovrebbe esordire a Cincinnati tra sabato 9 e domenica 10 agosto quando debutteranno le prime 32 teste di serie che hanno usufruito di un bye al primo turno. Chissà se l’azzurro si ritroverà contro a Cincinnati uno dei colleghi che non l’ha inserito nella classifica dei tennisti più simpatici del circuito ATP.

Sinner, classifica impietosa: nessuno lo ha considerato

Quali sono i tennisti più simpatici del circuito ? Questa la domanda posta a quattro intervistati, nessuno dei quali ha menzionato Sinner nelle sue preferenze. Ognuno poteva esprimerne cinque e il numero uno del mondo è stato escluso da tutti, a differenza di Carlos Alcaraz scelto da ben tre dei colleghi che hanno partecipato a questo sondaggio.

Daniil Medvedev ha dato il primo posto a Casper Ruud, seguito da Joao Fonseca, Carlos Alcaraz, il connazionale Andrej Rublev e il serbo Miomir Kecmanovic. Ruud che è in prima posizione anche per Francisco Cerundolo che ha messo al secondo posto Alcaraz, al terzo il fratello Juan Manuel poi il ceco Mensik e il connazionale Navone. Holger Rune ha eletto Carlos Alcaraz come tennista più simpatico. Sul podio del danese ci sono Monfils e Cerundolo poi Kyrgios e Shelton. Su Kyrgios, comunque, Rune ha precisato che è simpatico almeno con lui personalmente.

Infine, Lorenzo Musetti, nella sua graduatoria ha scelto solo connazionali ma senza considerare Sinner. Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Simone Bolelli, queste le quattro scelte del tennista carrarino per il quale, evidentemente, Jannik non eccelle per simpatia.Conoscendolo, Sinner avrà dato ben poco peso ai giudizi dei colleghi. Tra pochi giorni, a parlare sarà di nuovo il campo e li Jannik sa davvero come non rendersi simpatico agli altri.