Doppio problema per il Milan: stanno rifiutando tutto

Non solo nuovi acquisti ma anche cessioni imminenti al Milan. Due calciatori, tuttavia, stanno complicando e non poco le strategie del club

Due mesi e ora finalmente il tormentone di mercato si è concluso. Ardon Jashari è un nuovo calciatore del Milan. Tra pochissimo arriverà l’ufficialità del trasferimento del centrocampista svizzero, acquistato dal Bruges al termine di una trattativa che definire laboriosa è un eufemismo.

Dopo la firma sul contratto quinquiennale che lo legherà a Milan, Jashari raggiungerà subito i nuovi compagni a Milanello. Non è da escludere che possa essere già aggregato al gruppo che disputerà le due amichevoli ravvicinate nel prossimo weekend contro Leeds e Chelsea, rispettivamente il 9 e il 10 di agosto.

Completato il centrocampo, il Milan ora si concentrerà sull’acquisto del nuovo attaccante. Nelle ultime ore, la candidatura di Rasmus Hojlund ha superato quella di Vlahovic, soprattutto se il Manchester United dovesse aprire al prestito.

Assalto al centravanti che sarà accompagnato da numerose cessioni. Complice anche l’assenza di impegni europei, il Milan deve sfoltire l’organico soprattutto a centrocampo, il reparto con più alternative per Allegri. Salutato Comotto, passato in prestito allo Spezia, a breve toccherà ad altri lasciare Milanello.

Milan, via alle cessioni: in due hanno rifiutato tutte le proposte finora

Gianluca Di Marzio ha confermato una ripresa dei contatti tra Milan e Napoli per Yunus Musah. Il centrocampista statunitense era già stato a un passo dai partenopei a giugno prima della decisione di Anguissa di restare ancora al Napoli. La Cremonese ha chiesto sia Bondo che Terracciano, quest’ultimo tentato anche da un possibile ritorno al Verona.

Noah Okafor, nonostante un pre campionato positivo con i gol segnati a Liverpool e Perth Glory, resta sul mercato con il Milan disposto a valutare offerte per la cessione a titolo definitivo. Stessa situazione per Samuel Chukwueze. Intanto, dopo il rifiuto al Como, Malick Thiaw è tornato sul mercato. C’è il Newcastle sul difensore tedesco, proposto dal Milan alla Juve anche come possibile contropartita per Vlahovic.

Sono fuori dai piani del Milan sia Yacine Adli che Ismael Bennacer. Il primo è stato aggregato al Milan Futuro, l’altro non si è nemmeno presentato a Milanello. Offerte sono arrivate ad entrambi ma le hanno rifiutato. Adli ha scartato il trasferimento allo Spartak Mosca e in Qatar e ora dovrà dare una risposta anche a Sassuolo e Verona. Bennacer, invece, ha declinato l’offerta dell’Al Ittihad. Un rifiuto che ha irritato la dirigenza rossonera in quanto la compagine araba era disposta a investire 10 milioni sull’algerino. In attesa di un possibile rilancio dell’Olympique Marsiglia, anche il Besiktas ha sondato il centrocampista algerino senza però un’offerta presentata al Milan.