In due sul piede di partenza in attacco, almeno uno dovrà lasciare il Milan

Entrambi i giocatori sono considerati esuberi e almeno uno di loro deve andarsene: Tare deve trovare una soluzione

A pochi giorni dal primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Bari, il Milan sta finalmente dando una svolta al suo mercato. Nella giornata di ieri sembra essere arrivato finalmente il via libera da parte del Club Brugge per l’acquisto di Ardon Jashari: il centrocampista svizzero, che ha spinto per andare ai rossoneri fin dal primo momento, è pronto a trasferirsi a Milano per la grande cifra di 37 milioni complessivi fra parte fissa e bonus. Tanti soldi sì, ma siamo di fronte ad uno dei migliori talenti di questa generazione, con un potenziale davvero grande.

A lui, presto, dovrebbe aggiungersi anche Athekame dello Young Boys: è lui l’obiettivo numero uno per la fascia di destra in difesa e il costo è assolutamente accessibile, a differenza di Doué dello Strasburgo, per il quale servivano 30 milioni. Si passerà poi all’attaccante, che sia Vlahovic o qualcun altro. Per sbloccare l’arrivo del centravanti è però necessario un’uscita di almeno uno di due elementi del reparto avanzato.

Via dal Milan, Tare deve risolvere la situazione il prima possibile

Con l’arrivo di Jashari e quello di Athekame, è probabile che il Milan si prenderà del tempo prima di fare altri acquisti e si concentrerà sulle uscite. Ci sono ancora tanti giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Allegri e che devono essere piazzati. Uno di questi è Bondo, che sembra aver rifiutato la destinazione Cremonese per giocarsi le sue parte in rossonero. Ci sono poi due situazioni abbastanza spinose da risolvere nel più breve tempo possibile.

Il Milan in attacco si è già sbarazzato di Abraham, di Jovic (ufficiale da poche ore il passaggio all’AEK Atene) e di Camarda. Ad oggi, l’unico centravanti in rosa è Santiago Gimenez, rientrato oggi a Milanello dopo le vacanze. Ci sono poi altri due elementi che però sono considerati esuberi: il primo è Samuel Chukwueze, che è il sostituto naturale di Pulisic, il secondo è Noah Okafor, che ha fatto molto bene in tournée. Uno dei due deve andar via, meglio ancora se entrambi. Al momento non ci sono trattative avanzate: per Chukwueze si è fatto avanti timidamente il Fulham come a gennaio, mentre per Okafor si è parlato di Bologna ma in merito non ci sono sviluppi. Non ci resta che attendere per capire le prossime mosse: prima della fine del mercato, Tare deve trovare una sistemazione ad almeno uno dei due.