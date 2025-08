Inserimento a sorpresa, la rivale fa infuriare il Milan

Una rivale del Milan ha provato ad inserirsi su un obiettivo dei rossoneri provando a strappare un colpo alla squadra di Massimiliano Allegri in queste ore.

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo con le squadre che vogliono provare a chiudere quanto prima per gli ultimi colpi rimasti nel mirino al fine di partire nel nuovo campionato con le rose già sistemate.

Nelle ultime ore il Milan ha dovuto fare i conti con l’inserimento di una rivale su quello che è diventato un obiettivo primario della squadra rossonera. Un tentativo di disturbo che ha indispettito i tifosi rossoneri desiderosi di accogliere a Milanello un nuovo acquisto per la squadra. La sensazione è che il Milan sia, però, nettamente avanti e pronto a chiudere un colpo da regalare a Massimiliano Allegri.

Milan furioso con la rivale, tentativo di beffa ai rossoneri

Stando a quanto affermato da Sky Sport, il Bologna avrebbe provato un inserimento su Zachary Athekame, giovane esterno destro che appare molto vicino al trasferimento al Milan in vista della stagione che sta per prendere il via.

Il giovane svizzero è diventato il primo obiettivo del Milan per quello che riguarda la fascia destra con i rossoneri intenzionati a chiudere il colpo per una somma intorno agli 8 milioni di euro. La richiesta dello Young Boys è di circa 10 milioni di euro con le due società che potrebbero trovare un punto di incontro a metà strada. Nelle ultime ore ci sarebbe stato l’inserimento da parte del Bologna, alla ricerca di un nuovo terzino destro.

Athekame piace molto alla dirigenza del Bologna con Giovanni Sartori che avrebbe voluto regalare a Vincenzo Italiano il cartellino del giovane esterno. Il terzino ha però risposto di avere già un accordo con il Milan fino al giugno del 2029 e di voler vestire la maglia del Milan che dovrà trovare la giusta quadra con il club svizzero per poter chiudere il colpo. Nelle prossime ore l’affare dovrebbe concludersi positivamente con Allegri che avrà a disposizione il nuovo terzino destro mettendo a posto di fatto il pacchetto arretrato.

La volontà del Bologna era quella di mettere a disposizione del proprio allenatore un nuovo terzino destro dopo la partenza di Davide Calabria, arrivato in prestito durante lo scorso mercato invernale proprio dal Milan con i rossoblu che hanno deciso di non trattenerlo nella propria rosa. Rimasto con Emil Holm e Lorenzo De Silvestri a destra, il Bologna ha necessità di trovare un nuovo laterale che possa trovare spazio in una stagione ricca di impegni per i rossoblu.