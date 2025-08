Tempesta in casa Milan, prima gatta da pelare: tifosi in ansia

Ecco cosa sta accadendo in via Aldo Rossi. Il punto della situazione in casa rossonera: la trattativa ora è bloccata

Sono le ore dei festeggiamenti. Le ore in cui il Milan è riuscito ad arrivare a dama, dopo una lunghissima trattativa, per Ardon Jashari. Il centrocampista, sbarcato in città nella tarda serata di ieri, ha già iniziato le visite mediche che lo porteranno a mettere nero su bianco.

E’ atteso a Casa Milan, in via Aldo Rossi, nel tardo pomeriggio, per firmare il contratto che lo legherà al Diavolo e gli permetterà di guadagnare sui 2/2,5 milioni di euro netti a stagione. Al Club Brugge, invece, andrà una cifra superiore ai 39 milioni di euro, di cui 34 milioni di parte fissa.

Tutti contenti. Lo è chiaramente Ardon Jashari, che non vedeva l’ora di vestire la maglia del Milan. E’ felicissimo ovviamente anche Igli Tare che non ha mai smesso di credere di riuscire a chiudere l’affare. Lo ha potuto fare grazie al via libera arrivato dalla proprietà. Giorgio Furlani, l’uomo dei conti, ha dato il suo ok, approvando l’acquisto del centrocampista svizzero. Esulta, dunque, anche l’Amministratore Delegato del Diavolo e tutto il popolo rossonero.

Calciomercato Milan, futuro Liberali: il punto della situazione

Le ultime ore, però, sono state anche quelle dello stop alla trattativa che avrebbe dovuto portare Mattia Liberali a vestire la maglia giallorossa del Catanzaro, in Serie B.

“Liberali vuole andare solo al Catanzaro. La decisione del Milan di bloccare il ragazzo (oggi doveva partire) ha fatto emergere un contrasto importante tra Furlani (d’accordo con Ibra) e Tare, che aveva definito la trattativa con il club calabrese. Ora le parti sono in contatto per provare a trovare una soluzione”, scrive Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it sul proprio profilo X.

Per Mattia Liberali adesso è comparsa la soluzione Torino, ma attenzione alla possibilità di veder rinnovare il suo contratto prima di salutare il Milan. Ora la dirigenza rossonera vuole provarci per davvero, facendo felici i propri tifosi. Liberali – lo ricordiamo – ha attualmente un accordo con il Diavolo fino al 30 giugno 2026.