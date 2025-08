Trattativa riaperta e addio Milan, affare a sorpresa: ceduto in Serie A

Ritorno di fiamma inaspettato in queste ore, può lasciare il Milan e restare in Serie A: tutti i dettagli di questa trattativa riaperta

Finalmente Jashari. Il Milan, dopo due mesi di trattative, è riuscito a sbloccare l’affare: il centrocampista svizzero ha raggiunto Milano nella serata di ieri e oggi sta completando l’iter burocratico per arrivare in serata alla firma sul contratto. Non era più nella pelle: ha preso il primo volo disponibile per iniziare questa nuova avventura. Affare complessivo da 37 milioni fra parte fissa più bonus: il Club Brugge, che si è mostrato fin da subito molto ostico, ha dato finalmente il via libera dopo un accordo su cifre e modalità di pagamento.

Adesso Igli Tare si concentrerà su un altro acquisto, quello di Athekame dello Young Boys: sarà lui, a meno di colpi di scena, il nuovo terzino destro. A quel punto al Milan mancherà poco per completare il mercato: un centravanti e, probabilmente, un difensore centrale. Prima di arrivare al dunque, però, è necessario vendere gli esuberi, così da liberare spazio in rosa e nel bilancio. Nelle ultime ore, scrive Gianluca Di Marzio, si è riaperta una pista a sorpresa per la cessione di Yunus Musah, per il quale non c’è spazio con gli arrivi di Ricci, Jashari e Modric.

Milan e Napoli riaprono le trattative: cessione in vista

Che l’americano non era preso in considerazione per il progetto tecnico di Allegri si sapeva da tempo, ma la sua cessione si è rivelata più complicata del previsto. A giugno è stato ad un passo dal Napoli, poi l’operazione è sfumata in seguito alle richieste del Milan ritenute troppo alte. Il giocatore, che nel frattempo ha ricevuto interessamenti dalla Premier League, non è mai uscito però dai pensieri di Giovanni Manna e di Antonio Conte.

La pista è infatti ancora apertissima: come spiegato dal giornalista di Sky Sport, ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ore per valutare nuovamente la fattibilità dell’operazione. Il Milan non ha cambiato la sua posizione: per la cessione di Musah chiede almeno 20 milioni. Conte lo considera un jolly, uno di quei giocatori che lui in carriera ha sempre valorizzato. Può giocare da interno di centrocampo e, all’occorrenza, anche da esterno, che sia un 4-4-2, un 4-3-3 o un 3-5-2. Le sue caratteristiche, più di intensità che di qualità (ma con ampi margini di miglioramento), sono in linea con le richieste tecniche e tattiche dell’allenatore. Ecco perché la pista è ancora aperta e non è da escludere che, alla fine, l’affare si faccia. Con l’uscita di Musah, di Chukwueze e di altri esuberi, il Milan potrà completare il lavoro con gli acquisti che mancano.