Ultim’ora, il Milan ha ricevuto un’offerta da 30 milioni: i dettagli

Furlani ha ricevuto una importante offerta per un giocatore: 30 milioni sul piatto per acquistarlo subito, ma la volontà di Allegri è di tenerselo

Il Milan si è ritrovato ieri a Milanello per la ripresa degli allenamenti dopo qualche giorno di pausa in seguito al Pre Season Tour. Ora la squadra è al completo con il rientro di Luka Modric e di Santiago Gimenez, ai quali si aggiungerà molto presto anche Ardon Jashari: dopo due mesi di trattative, i rossoneri sono riusciti a sbloccare l’affare con il Club Brugge per la cifra totale di 35 milioni. Oggi il centrocampista sta svolgendo le visite mediche e firmerà il contratto: da domani può iniziare la sua esperienza in rossonero con il primo allenamento, finalmente.

Tare passerà poi alla risoluzione di un’altra operazione: Athekame, scelto come obiettivo principale per la fascia destra di difesa dopo il fallimento delle opzioni Pubill e Doué. Intanto tiene banco anche il mercato in uscita: si è riaperta la trattativa col Napoli per Yunus Musah e si cercano acquirenti per Samuel Chukwueze. Ma il giocatore più richiesto è Malick Thiaw, sul quale ci sono importanti sviluppi in queste ore.

Milan, offerta da 30 milioni per un difensore: i dettagli

Come raccontato nei giorni scorsi, Thiaw è finito nuovamente nel mirino del Newcastle come un anno fa. Gli inglesi cercano un nuovo difensore centrale e il tedesco piace da tempi non sospetti. Su di lui è forte anche l’attenzione della Juventus, che valuterebbe volentieri un’idea di scambio con Dusan Vlahovic, primo obiettivo dei rossoneri per l’attacco. Ad oggi però è il Newcastle la squadra che si è mossa concretamente.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli inglesi hanno fatto recapitare alla sede di via Aldo Rossi un’offerta da 30 milioni per l’acquisto del tedesco. A quanto pare, il Milan ha già rifiutato: l’idea dei rossoneri è di tenerselo stretto anche grazie alla volontà di Massimiliano Allegri, che ha apprezzato le sue qualità nel corso del Pre Season Tour. Che si giochi a quattro o a tre, Thiaw è una garanzia perché è adatto a qualsiasi tipo di ruolo, che sia da perno o da braccetto. Inoltre, Allegri sa che è di fronte ad un profilo con ancora ampi margini di miglioramento, fondamentale per uscire bene dal basso. Nelle ultime ore si era fatto avanti nuovamente anche il Bayer Leverkusen, idea concreta prima dell’addio di Xabi Alonso, ma anche per loro vale la stessa regola: un’offerta da 40 milioni potrebbe far vacillare il Milan, ma per meno è più probabile una permanenza.