Affare a sorpresa, il bomber arriva dalla Serie A: Milan pronto a chiudere

Attenzioni puntate sul centravanti in casa rossonera: Igli Tare è pronto a mettere le mani sul nuovo attaccante

Con l’arrivo di Ardon Jashari e quello imminente di Athekame, il calciomercato del Milan ha subito una forte accelerata che ha riportato l’entusiasmo tra i tifosi. E’ chiaramente soprattutto l’acquisto del centrocampista, atteso da settimane, ad aver fatto esultare il popolo rossonero.

Igli Tare e Giorgio Furlani al 7 di agosto hanno praticamente ultimato il calciomercato in entrata. Non sono più previste uscite pesanti, ma servirà ancora sfoltire la rosa, con la cessione di tutti quegli elementi che sono considerati degli esuberi. C’è chi come Yunus Musah si allena in prima squadra agli ordini di Massimiliano Allegri e chi come Yacine Adli è già ai margini.

La lista dei giocatori con la valigia in mano è ancora lunga e la dirigenza del Milan sta lavorando per cederli, ma allo stesso Igli Tare e Giorgio Furlani sono pronti a regalare a tutto il popolo rossonero il nuovo centravanti. Santi Gimenez non resterà certamente da solo.

Milan, il punto sull’attacco: un’idea dalla Serie A, non solo Vlahovic

Con gli addii di Tammy Abraham, Luka Jovic e Francesco Camarda non ci sono alternative. Il direttore sportivo albanese, aveva affermato che per il bomber bisognava avere pazienza e aspettare la seconda metà di agosto. I tempi, dunque, sono ormai maturi.

Il nome più caldo del momento continua ad essere quello di Dusan Vlahovic: con la Juve non appare un problema trovare un accordo, ma serve che il giocatore si accontenti di uno stipendio sui sei milioni di euro netti a stagione. Rinunciare praticamente alla metà però non appare facile.

Si stanno così valutando le alternative e una che sta prendendo strada è sicuramente quella di Hojlund, soprattutto se il Manchester United riuscirà a mettere le mani su Sesko. Ma dalla Serie A emerge un altro profilo, quello di Dovbyk. Il calciatore ucraino è considerato cedibile dalla Roma, pronto a darlo via per una trentina di milioni.

Gli agenti stanno sondando il terreno offrendolo in giro per l’Europa: il calciatore è stato così proposto in Italia anche alla Juventus, oltre che al Diavolo. In Inghilterra, invece, secondo Il Messaggero, avrebbero chiesto informazioni il Leeds e il West Ham. In Turchia, invece, piace al Besiktas.