Arriva la prima tegola per Allegri, infortunio in casa Milan

Il giocatore rossonero ha un problema alla caviglia e dovrebbe saltare le due amichevoli contro Leeds e Chelsea

Il Milan è molto attivo sul mercato in queste ore. Dopo una trattativa lunga due mesi, finalmente ieri è arrivato l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Ardon Jashari. Al Club Brugge una cifra superiore ai 37 milioni complessivi, quindi considerando parte fissa più bonus. Alla fine, il giocatore è stato accontentato: la sua volontà è stata determinante per il passaggio in rossonero, non ha voluto sentire ragioni e ha rifiutato tutte le altre proposte. Nella sua testa c’era solo il Milan: nel giro di pochissime ore, ha preso il volo per Milano, ha fatto le visite mediche e ha firmato il contratto.

Oggi il primo allenamento sotto la guida di Massimiliano Allegri e quindi l’inizio di questa nuova avventura. Farà parte probabilmente del gruppo che partirà nei prossimi giorni verso la Gran Bretagna per le amichevoli contro Leeds, a Dublino, e Chelsea, a Londra. E non è da escludere che Allegri possa dargli anche un po’ di minutaggio: Jashari non ha giocato partite ufficiali finora ma ha continuato ad allenarsi, con il Bruges o a parte. Potrebbe esserci invece una pesante assenza per queste due gare.

Assente di lusso contro Leeds e Chelsea

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sta benissimo la caviglia di Christian Pulisic. Ricorderete che l’americano ha ricevuto una botta durante la partita ad Hong Kong contro il Liverpool vinta per 4-2: era il primo tempo ed è stato sostituito nella ripresa dopo averci giocato su per un po’. Il problema lo ha escluso dalla gara contro il Perth in Australia e adesso potrebbe accadere lo stesso per Leeds e Chelsea.

Sarà molto interessante capire come si schiererà il Milan in queste due amichevoli e se ci sarà il debutto dei due nuovi arrivati: Modric e Jashari. Molto importante sarà anche il ruolo di Santiago Gimenez: il messicano è rientrato lunedì a Milanello dopo le vacanze (ha avuto un periodo più lungo per via degli impegni con la Nazionale nella Gold Cup) e si è allenato in questi giorni per la prima volta con Allegri. Su di lui si è detto molto nel corso di questi mesi, qualcuno ha addirittura parlato della possibilità di andar via in caso di offerta congrua. Una cosa è certa: il Milan deve salvaguardare un importante investimento da oltre 30 milioni e per questo è fondamentale trovare una soluzione. Così come sarà necessario l’innesto comunque di un attaccante visto che Gimenez è l’unico rimasto.