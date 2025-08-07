Dal Milan se ne va in bianconero: decisione già presa

Possibile cessione eccellente al Milan. E’ arrivata l’offerta ufficiale. Il club ha preso la sua decisione

Mercato sempre in fermento in casa Milan. Ufficializzato l’arrivo di Jashari dopo due mesi di trattativa, il club ora si focalizzerà su almeno altri due acquisti per completare l’organico ovvero un terzino destro e un attaccante.

Pochi dubbi sull’obiettivo scelto per la fascia. Dovrebbe chiudersi a breve la trattativa con lo Young Boys per Zachary Athekame. L’offerta milanista è di 8 milioni euro più bonus. Il club svizzero ne chiede almeno 10. L’accordo, considerata la volontà di tutte le parti di chiudere la trattativa, si può trovare a 9 con il giocatore pronto ad aggregarsi alla squadra già per il weekend.

Ballottaggio in attacco. Il Milan si prenderà tutto il tempo possibile per scegliere il centravanti da affiancare a Gimenez. Considerate le difficoltà per arrivare a Vlahovic, i rossoneri attendono l’apertura del Manchester United al possibile prestito per Rasmus Hojlund. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi qualora i Red Devils chiudessero per Benjamin Sesko del Lipsia. Milan che potrebbe investire sul nuovo attaccante anche i proventi di altri cessioni. Una, in particolare, può essere alquanto munifica.

Dal Milan ai bianconeri, offerta ufficiale da 30 milioni

Sono 30 i milioni offerti dal Newcastle per Malick Thiaw. Un anno dopo il tentativo della scorsa estate, i Magpies sono tornati alla carica per il difensore tedesco, stavolta propenso ad accettare l’offerta di 4 milioni di ingaggio. Stessa cifra che gli aveva proposto il Como e che Thiaw aveva rifiutato sia per il desiderio di restare al Milan quanto per l’opportunità di altre possibili offerte dai top club.

Il Newcastle, forte anche dei buoni rapporti con il Milan maturati in occasione dell’affare Tornali, insiste ed è pronto a rilanciare anche a 35. C’è attesa per la risposta del Milan. La situazione di Thiaw è cambiata radicalmente. Da sicuro partente, il difensore tedesco ha convinto Allegri in questo primo mese di lavoro e, a quanto pare, è lo stesso allenatore a opporsi alla sua cessione.

L’offerta per Thiaw comunque è li, è particolarmente allettante e non è stata ancora rifiutata. Con quei soldi, il Milan, oltre ad acquistare un sostituto di Thiaw potrebbe sistemare ulteriormente anche altri reparti. Oltre al nuovo attaccante, può arrivare anche un altro rinforzo per la fasce, soprattutto a destra dove Allegri avrebbe solo Athekame come alternativa di ruolo con Jimenez ed eventualmente Saelemaekers adattati.

Oltre a quella possibile di Thiaw, il Milan sfoltirà il centrocampo con altre cessioni. Bondo e Terracciano sono stati richiesti dalla Cremonese mentre su Musah è tornato il Napoli, a un passo dal giocatore già a giugno. Il mediano rossonero era stato scelto per sostituire Anguissa, destinato a lasciare i partenopei. Il ripensamento del camerunense ha bloccato la trattativa che ora potrebbe ripartire anche se con termini economici diversi.