Hojlund, sì al Milan: le condizioni per siglare il matrimonio

Il club rossonero sta pensando all’ex Atalanta per l’attacco: ecco cosa trapela su questa operazione.

Dopo l’acquisto di Ardon Jashari dal Club Brugge, il Milan ha ancora due priorità per il suo calciomercato estivo. Una è comprare un terzino destro, con Zachary Athekame dello Young Boys che sembra vicino, e l’altra è ingaggiare un centravanti.

Anche se c’è la volontà di confermare e di dare fiducia a Santiago Gimenez, la dirigenza vuole prendere anche un’alternativa di ottimo livello. Vero che la squadra di Massimiliano Allegri non avrà coppe europee da affrontare, però meglio essere ben attrezzati per Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Dopo un ottavo posto nello scorso campionato e tante delusioni, non bisogna sottovalutare nulla nella costruzione dell’organico.

Milan, Vlahovic o Hojlund per l’attacco?

In questi giorni si sta parlando soprattutto di Dusan Vlahovic come possibile nuovo attaccante del Milan. Il serbo ha un contratto che scade a giugno 2026, non rinnoverà con la Juventus e Allegri sarebbe ben felice di accoglierlo a Milano. Il costo del cartellino non è altissimo, 20-25 milioni di euro, però c’è il fattore stipendio a pesare. A Torino l’ex Fiorentina percepisce 12 milioni di euro netti: i rossoneri arriverebbero a circa 6.

Come alternativa a Vlahovic è emerso il nome di Rasmus Hojlund, che ha già giocato in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Il Manchester United è vicino all’acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia, quindi il 22enne danese è destinato a partire. I Red Devils hanno già preso Matheus Cunha in attacco e c’è pure Joshua Zirkzee. Il reparto è un po’ “affollato”.

Hojlund è stato comprato per circa 74 milioni di euro più 10 di bonus nel calciomercato estivo 2023. Nel biennio al Manchester United ha totalizzato 26 gol e 6 assist in 95 presenze. Considerato l’investimento fatto, le aspettative erano un po’ superiori, però bisogna dire che i Red Devils nelle ultime stagioni stanno un po’ faticando e la situazione non ha aiutato il centravanti classe 2003.

La Gazzetta dello Sport spiega che il prezzo per la sua cessione è stato fissato a 30 milioni di sterline (circa 34,5 milioni di euro), ma su cifra e formula si potrebbe trattare. Oggi il Manchester United preferisce la vendita a titolo definitivo a un prestito, potrebbe cambiare idea se non dovesse arrivare l’offerta giusta.

Il Milan gradirebbe un prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe andare bene anche al Manchester United nell’ottica di evitare una minusvalenza a bilancio. Al 30 giugno 2025 il costo residuo del cartellino è di circa 45 milioni, un anno dopo sarà di circa 30 (da capire se sono scattati dei bonus). Magari, inserendo delle condizioni che farebbero scattare l’obbligo di riscatto, si potrebbe trovare la quadra.

Hojlund guadagna circa 3 milioni di euro netti annui, uno stipendio sostenibile per il Milan. La Gazzetta dello Sport spiega che i primi contatti sono stati positivi, il giocatore ha già detto sì all’ipotesi di indossare la maglia rossonera nella nuova stagione.