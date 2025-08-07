Il prezzo sale, Milan spiazzato: la trattativa ora si complica

Il club rossonero sta trovando più difficoltà del previsto nel chiudere l’acquisto di un rinforzo: le ultime news.

Acquistato Ardon Jashari, il Milan ha completato il centrocampo e si può concentrare sui rimanenti obiettivi di mercato. Com’è noto, mancano un terzino destro e un attaccante.

Per il secondo è possibile che la dirigenza rossonera attenda circa metà agosto, nella speranza che i prezzi dei centravanti graditi si abbassino e si possa concludere un affare a condizioni più favorevoli di quelle stipulabili oggi. I nomi più caldi sembrano essere Dusan Vlahovic della Juventus e Rasmus Hojlund del Manchester United. Il serbo ha una valutazione di 20-25 milioni di euro, mentre l’ex Atalanta è sui 35-40, ma potrebbe arrivare in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Milan, nuovo terzino destro: la situazione

Ceduto Emerson Royal al Flamengo, il Milan sta ancora cercando di chiudere l’acquisto di un nuovo terzino destro. Le settimane di “pressing” su Guéla Doué non hanno portato a un accordo, dato che lo Strasburgo chiedeva circa 28 milioni di euro (bonus compresi) per la cessione del giocatore, entusiasta della possibilità di approdare a Milano ma che non ha mai tirato la corda con il club francese. L’offerta rossonera è arrivata a circa 23 milioni di euro, non sufficienti. La pista è stata accantonata, non c’erano le condizioni per prendere Doué.

Tare ha cambiato obiettivo ed è andato all’assalto di Zachary Athekame, svizzero classe 2004 in forza allo Young Boys. Prima offerta di 7 milioni di euro respinta, la richiesta era di 10 e il direttore sportivo del Milan contava di chiudere a circa 9, bonus compresi. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lo Young Boys avrebbe aumentato il prezzo, avendo riscontato l’interesse di più squadre per il calciatore.

Athekame ha già espresso la sua volontà di approdare al Milan e l’ha ribadita tramite il suo entourage. Sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore per cercare di trovare un accordo. Tare spera che non ci siano problemi nel chiudere una trattativa che inizialmente non appariva complicata. L’ideale sarebbe assicurarsi il giovane svizzero entro il weekend, così da aggregarlo alla squadra per l’inizio della prossima settimana.