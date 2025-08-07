Proposta migliorata, sta per arrivare il via libera: cessione ad un passo

L’affare sta per andare in dirittura d’arrivo dopo tante settimane di trattative: l’offerta è aumentata ed è vicinissimo il via libera

Il Milan è molto vicino ad avere una rosa completa. Dopo l’arrivo di Jashari, c’è grande attesa per la definizione dell’affare di un altro svizzero: è Athekame, scelto come obiettivo numero uno per la corsia di destra di difesa. Senza più Walker né Emerson Royal, Allegri ha bisogno di un rinforzo in quella zona del campo dopo aver utilizzato Tomori adattato oppure Saelemaekers come quinto. Ma per una squadra che utilizzerà sicuramente più sistemi di gioco, è necessario avere un terzino destro di ruolo e Athekame mette d’accordo tutti.

Sarà felice la proprietà, che investirà su un profilo molto giovane una cifra bassissima, sia per cartellino che per stipendio (1 milione a stagione), che ha grande potenziale di rivendita nelle prossime stagioni. All’appello, poi, mancherà l’attaccante e forse un difensore centrale, ma prima di risolvere queste due questioni, Igli Tare dovrà sistemare gli esuberi, così da liberare spazio in rosa e nel bilancio. E fra queste operazioni in uscita è coinvolto anche Alvaro Morata, per il quale ci sono importanti sviluppi nelle ultime ore.

Morata-Como, ci siamo: offerta aumentata

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, di recente il Como, molto interessato all’acquisto dell’attaccante spagnolo (che ha giocato con Cesc Fabregas al Chelsea e, ovviamente, in Nazionale), ha alzato la proposta economica al Galatasaray per annullare il prestito in corso col Milan fino a giugno 2026 per il quale i turchi hanno versato nelle casse dei rossoneri circa 6 milioni – ai quali si aggiungerà più avanti il riscatto.

Dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, qualcuno aveva clamorosamente ipotizzato un suo rientro a Milano. Sappiamo che tipo di feeling c’è fra Morata e l’allenatore, maturato nel corso delle due esperienze alla Juventus: c’è grande stima fra i due, ma i rossoneri non hanno mai pensato di riportarlo a Milanello, probabilmente anche per le sue dichiarazioni molto esplicite sui motivi che lo hanno portato via dal Milan dopo soli sei mesi. Il Como, scrive Fabrizio Romano sui social, ha alzato a 4 milioni l’offerta al Galatasaray per liberare lo spagnolo. I turchi chiedevano 6 milioni e adesso questa cifra avvicina le parti. Tutto quindi dipende dal Gala, che ha appena acquistato Osimhen dal Napoli per oltre 70 milioni ed è quindi più propenso a lasciar andare lo spagnolo. Che, a sua volta, spinge per l’approdo al Como. Insomma, ci siamo quasi per la conclusione di un’altra telenovela di questo mercato.