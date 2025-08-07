Raggiunge l’altro ex Milan, colpo Calabria a sorpresa

L’ex capitano rossonero è ancora senza squadra, emerge una nuova possibilità per il suo futuro: ritroverebbe un calciatore che conosce molto bene.

Ci sono diversi calciatori svincolati che devono ancora trovare una sistemazione e nella lista figura anche Davide Calabria. Dopo la lunga militanza nel Milan e l’esperienza al Bologna della seconda metà dell’ultima stagione, non è riuscito a individuare un progetto adatto a lui.

Non gli sono mancate delle proposte, ovviamente, ma nessuna lo ha convinto. Forse pesa l’aspetto economico, dato che a Milano percepiva uno stipendio di 2 milioni di euro netti annui e forse le offerte ricevute ne prevedevano uno inferiore o quelle ritenute buone provenivano da squadre che non incontravano il suo gradimento. Ad ogni modo, oggi rimane un giocatore libero e che può trasferirsi a parametro zero.

Ex Milan, Calabria ritrova una vecchia conoscenza rossonera?

Si pensava che Calabria avrebbe trovato facilmente una sistemazione in Serie A, campionato che conosce molto bene e nel quale farebbe comodo a più di un allenatore. Non è stato così e con il passare del tempo sembra farsi sempre più probabile un trasferimento all’estero, quindi in una realtà completamente diversa da quella a cui era abituato.

Dopo i rumors sull’interesse di alcune società spagnole e inglesi, nelle ultime ore sta emergendo un’altra possibilità per il futuro del terzino classe 1996: il Lille. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, il club francese starebbe valutando la possibilità di ingaggiarlo.

Al Lille ritroverebbe Olivier Giroud, un altro ex Milan. L’esperto centravanti ha fatto ritorno in Francia dopo una breve parentesi negli Stati Uniti con il Los Angeles FC. Dopo l’addio alla maglia rossonera numero 9, aveva voluto fortemente un’esperienza americana, però non è andata per il meglio e ha preferito fare rientro in patria.

Giroud potrebbe essere uno “sponsor” per l’arrivo di Calabria al Lille, che ha già avuto contatti con l’entourage del terzino per discutere di un eventuale contratto. Da dire che nella squadra allenata da Bruno Genesio ci sono già due terzini destri, Thomas Meunier e Tiago Santos (sta recuperando dalla rottura parziale del legamento crociato sinistro). Vedremo se la trattativa sarà destinata a decollare e i due ex Milan si ritroveranno a giocare di nuovo assieme, seppur con una maglia diversa da quella rossonera.