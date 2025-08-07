Tare lo ha convinto, se ne va dal Milan in prestito

Tare è riuscito a convincerlo ad andar via: il centrocampista è pronto a trasferirsi nel suo nuovo club, prossimi giorni decisivi

La rosa del Milan che affronterà la prossima stagione sta prendendo ormai forma. Mancano dieci giorni al primo impegno ufficiale contro il Bari in Coppa Italia e la società si può ritenere soddisfatta di quanto fatto finora sul mercato, consapevole però che c’è ancora tanto lavoro da fare da qui a fine agosto. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio di Ardon Jashari, acquistato dopo due mesi di trattative: il centrocampista svizzero, che ha spinto fin dal primo momento per vestire la maglia rossonera, è stato ufficializzato ieri e oggi farà il primo allenamento.

Lo farà insieme a Luka Modric, arrivato a Milano ad inizio settimana e già al lavoro con la squadra da qualche giorno. Con questi due innesti, il centrocampo è completo, almeno per quanto riguarda le entrate. Bisogna però sistemare gli esuberi, cioè quei giocatori che Allegri considera fuori dal suo progetto tecnico. Musah è il primo nella lista, ma la sua uscita si sta rivelando più complicata del previsto (col Napoli che sembra aver mollato la presa). Molto vicina, invece, la cessione di un altro centrocampista.

Tare decisivo per la cessione: svolta ad un passo

Allegri punterà molto ovviamente su Ricci, Jashari, Modric, Loftus-Cheek e Fofana: saranno loro cinque a ruotare per tutta la stagione a seconda delle soluzioni tattiche che l’allenatore deciderà di adottare. Musah, come detto, è in uscita: ci ha provato il Napoli e qualche club di Premier League, ma niente di approfondito. Ha preso invece una forte accelerata in queste ultime ore la trattative per la cessione di Warren Bondo.

Acquistato a gennaio per 10 milioni, è l’ennesimo esempio di quanto abbia lavorato il Milan nelle ultime sessioni di mercato: degli arrivi di sei mesi fa, sono rimasti soltanto lui e Gimenez, e sul messicano qualche dubbio ancora c’è (ma l’investimento da oltre 30 milioni va salvaguardato in un modo o nell’altro). Bondo, che ha giocato durante il Pre Season Tour, è anche lui sul mercato dopo aver saltato Walker, Joao Felix e Sottil. L’ex Monza si trasferirà alla Cremonese: martedì, spiega Alessandro Jacobone, è il giorno decisivo per il passaggio ai grigiorossi. Fondamentale è stato il colloquio con Tare, che lo ha convinto a trasferirsi; prima del confronto col dirigente, Bondo non era sicuro di farlo perché voleva giocarsi le sue carte con Allegri, ma a quanto pare non ci sono possibilità. La formula dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto.