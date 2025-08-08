30 milioni al Milan, la cessione si può chiudere: l’annuncio

La società rossonera ha ricevuto una proposta importante per un calciatore che non sembrava indispensabile per Allegri: le ultime news.

Mancano due tasselli per completare la campagna acquisti del Milan, ma ci sono ancora un po’ di cessioni da fare. Per Igli Tare la partenza di alcuni esuberi si sta rivelando più complicata del previsto.

Vanno piazzati calciatori come Ismael Bennacer, Yacine Adli, Samuel Chukwueze, Divock Origi e Marko Lazetic. Sembra vicino alla cessione Warren Bondo, che dovrebbe approdare in prestito secco alla neopromossa Cremonese. C’è il pressing del Newcastle United su Malick Thiaw, però la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri vorrebbero tenerlo. Solo un’offerta da 35-40 milioni di euro potrebbe far cambiare lo scenario, costringendo poi il Milan a comprare un altro difensore centrale.

Milan, cessione Musah: cosa sta succedendo

Un altro calciatore che sembrava essere in uscita dal Milan è Yunus Musah, che era stato oggetto di una trattativa con il Napoli. Dopo giorni e giorni di negoziati, però, i club non sono arrivati a un accordo e il nazionale americano è rimasto agli ordini di Allegri.

Si era parlato di società della Premier League interessate, ma solamente negli ultimi giorni pare essere arrivata un’offerta concreta. Sky Sport svela che il Nottingham Forest ha messo sul tavolo ben 30 milioni di euro e che l’operazione potrebbe chiudersi in tempi brevi. La cifra sicuramente accontenta il Milan, anche se Musah preferirebbe trasferirsi al Napoli da Antonio Conte, allenatore che lo apprezza molto e che già un anno fa lo avrebbe voluto nella sua squadra.

Il club azzurro si era spinto a offrire circa 25 milioni di euro, bonus compresi, quindi bisogna capire se abbia intenzione di rilanciare nei prossimi giorni. Intanto, sta cercando di prendere Fabio Miretti dalla Juventus e ha presentato una proposta da circa 14 milioni di euro. Se non dovesse esserci un nuovo tentativo del Napoli, Musah potrebbe anche considerare il trasferimento in Premier League.

Ad Allegri non dispiacerebbe tenerlo e provare a tirarne fuori il potenziale, cosa non riuscita agli allenatori che lo hanno preceduto al Milan. Però un’offerta da 30 milioni di euro come quella del Nottingham Forest è difficile da rifiutare per la società rossonera, che nella stagione 2025/2026 non godrà dei ricchi incassi derivanti dalla partecipazione alla UEFA Champions League. Si sa che tenere in ordine i conti del bilancio è una delle priorità, la vendita di Musah permetterebbe di realizzare una buona plusvalenza.