Accordo raggiunto, al Milan per meno di 10 milioni: firme in arrivo

Il Milan ha già raggiunto l’accordo con il club per l’acquisto del giocatore: affare da meno di 10 milioni di euro, ci siamo.

Siamo in una fase cruciale per il calciomercato dei rossoneri. L’arrivo di Ardon Jashari ha riacceso un po’ di entusiasmo in casa rossonera e fra i tifosi, molto scoraggiati per una prima parte d’estate complicata, con tanti addii importanti e solite difficoltà. Dopo due mesi di trattative, il Club Brugge ha dato il via libera per il trasferimento del centrocampista (affare da 35 milioni di euro), che è sbarcato subito a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto.

Ieri il suo primo allenamento fra grandi sorrisi e lavoro duro – e una certa complicità immediata con Luka Modric, dal quale ha tanto da imparare. Con l’arrivo dello svizzero, il centrocampo è al completo; ora, spazio alle uscite, con il Nottingham Forest molto forte su Musah. Per completare l’opera, al Milan mancano ancora alcuni tasselli: la priorità è sistemare la fascia destra di difesa, orfana di Walker e di Emerson Royal e quindi scoperta. Ma è solo questione di tempo, di pochissimo tempo.

Milan, colpo ad un passo: ci siamo

Il Milan ha individuato in Athekame l’obiettivo numero uno per quel ruolo. Classe 2004, è anche lui svizzero come Jashari ed è di proprietà dello Young Boys, con il quale mercoledì ha giocato una importante partita contro il Basilea (prestazione non sufficiente). Dopo aver fatto un tentativo per Pubill dell’Almeria e per Guela Doué dello Strasburgo, alla fine la società ha scelto di cambiare strategia.

Se inizialmente al terzino destro era dedicato un budget da 20 milioni, adesso Furlani ha deciso di prendere un’altra strada. Athekame è l’acquisto che la proprietà RedBird preferisce in assoluto: costi molto bassi e futuribiità molto alta dell’investimento per via dell’età e del potenziale tecnico del ragazzo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nelle ultime ore, siamo ad un passo dalla chiusura dell’affare.

Ovviamente Athekame ha chiesto allo Young Boys di liberarlo per cogliere questa importante opportunità: a differenza del Club Brugge, gli svizzeri non hanno fatto grossi problemi e le due società, come scrive il noto esperto di mercato sui social, hanno già raggiunto un accordo per un’operazione dal costo inferiore ai 10 milioni. Athekame, invece, dovrebbe firmare un contratto fino al 2030 per solo 1 milione a stagione. Sarà sicuramente felice Gerry Cardinale di questi costi e con la previsione di un’ottima plusvalenza nel giro di pochi anni. Athekame è un giocatore di talento su quale si può lavorare per renderlo un terzino di assoluto valore e livello.