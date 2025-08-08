Dal Napoli al Milan, che colpo: Conte gli dice addio

Il giocatore è finito nel mirino del Milan secondo fonti spagnole: arriva dal Psg e piace anche ad Antonio Conte

Il Milan e il Napoli hanno avuto diversi contatti negli ultimi mesi. A gennaio, un po’ a sorpresa, Giovanni Manna ha scelto Noah Okafor come rinforzo per l’attacco di Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia, passato al Psg per oltre 70 milioni. Lo svizzero, però, con il Napoli ha giocato pochissimo: scampoli di partita, per poi non vedere più il campo nelle giornate finali decisive per la vittoria dello Scudetto. Okafor è quindi rientrato alla base: troppi i 25 milioni del diritto di riscatto per pensare di tenerlo, ma l’ex Salisburgo è apparso in grande spolvero in questo Pre Season Tour col Milan di Allegri.

Per i rossoneri è in vendita, ma chissà che non possa diventare una risorsa se non dovesse arrivare l’accordo con altre squadre. Milan e Napoli hanno avuto colloqui anche per Yunus Musah a giugno ma l’affare non è andato in porto. In passato, ci sono state anche suggestioni Theo Hernandez e Leao, ma è sempre stato solo fantacalcio. Tanti affari ma anche tanti obiettivi in comune, e l’ultimo, come scrivono dalla Spagna, arriva dal Psg.

Dalla Spagna: Milan e Napoli interessate ad un giocatore del Psg

Secondo quanto riportato da fichajes.net, il Milan è fortemente interessato a Kang-in Lee del Paris Saint-Germain. L’esterno offensivo è considerato in uscita da Luis Enrique, chiuso dagli altri fenomeni presenti in rosa. Il coreano è stato accostato al Napoli in queste ultime settimane di mercato: Conte ha chiesto a Manna un altro esterno d’attacco oltre a Noa Lang e l’ex Valencia è finito nel mirino degli azzurri.

A quanto pare, scrivono in Spagna, anche il Milan è interessato, magari con un prestito con diritto di riscatto, ma al momento nessuna fonte italiana ha confermato questa possibilità. Che sembra quindi destinata a restare solo una delle tantissime voci di corridoio del periodo estivo. I rossoneri non hanno mai avuto contatti col Psg per Kang-in Lee, anche perché al momento hanno altre priorità: dopo aver risolto la questione Athekame dallo Young Boys, Tare si concentrerà sulla ricerca di un attaccante per completare il reparto, oggi occupato solo da Gimenez, e magari anche di un difensore centrale per provare a fare il salto di qualità, ma tutto dipende dalle uscite. Non ci resta che attendere quindi per capire se il coreano può diventare davvero un obiettivo del Milan, ma ad oggi non c’è alcuna chance.