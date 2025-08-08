Il Milan lo vende a zero: è fatta, firma oggi

Tutto fatto per la cessione in casa rossonera: il Milan incasserà zero euro, oggi le visite mediche e la firma sul contratto

Dopo aver preso Jashari, e in attesa di sbloccare anche l’affare Athekame con lo Young Boys, Igli Tare si sta concentrando sulle cessioni. In rosa ci sono ancora molti giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Allegri. In particolar modo, si cercano nuove sistemazioni per elementi come Chukwueze, Musah e Okafor. La trattativa più calda al momento è quella per l’americano, con il Nottingham Forest che si sarebbe fatto avanti con una importante proposta da 30 milioni secondo Gianluca Di Marzio.

A queste cifre, i rossoneri non possono rinunciare. Così come non potrebbero dire no ad un eventuale rilancio da parte del Newcastle per Malick Thiaw: in caso di proposta pari o superiore ai 40 milioni, allora l’addio del tedesco diventerà ipotesi e scenario molto concreto. Intanto, si è finalmente risolta una strana questione che aveva preso corpo negli ultimi giorni che riguarda Mattia Liberali.

Addio Milan, oggi l’ufficialità: i dettagli

La storia, purtroppo, è nota a tutti. Dopo aver fatto una grande Pre Season con Fonseca, doveva essere uno dei punti di riferimento del Milan Futuro ma invece si è ritrovato in Primavera e con una sola opportunità in Serie A contro il Genoa da titolare. Una gestione pessima di uno dei migliori talenti non solo del vivaio rossonero ma di tutta Italia. Di fronte a questa situazione, è diventato impossibile pensare ad un rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2026.

Come è giusto che sia, Liberali ha chiesto di essere ceduto per poter proseguire la sua carriera in un contesto migliore e più adatto a quello di cui ha bisogno. Si erano fatte avanti diverse squadre di Serie A – si era pensato anche ad un suo inserimento nell’affare Leoni col Parma – ma alla fine è stato raggiunto un accordo col Catanzaro. Ma proprio quando sembrava fatta, con il rientro di Furlani in Italia dopo la tournée, qualcosa è cambiato, con l’inserimento del Torino, destinazione preferita dall’amministratore delegato nonostante un accordo già raggiunto con i calabresi.

Dopo un periodo di riflessione, come scrive Gianluca Di Marzio, siamo finalmente arrivati alla svolta: Liberali andrà al Catanzaro, sarà in città già oggi per le visite mediche e la firma sul contratto. Al Milan zero euro e una futura rivendita al 50%, la stessa operazione fatta in passato con Brescianini e con Daniel Maldini. Il disastro è completo: il Milan perde così uno dei talenti migliori in circolazione a causa di una gestione pessima e di idee confuse.