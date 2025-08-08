No a 25 milioni, il Milan ha deciso: lo tiene in rosa

Cambia una strategia di calciomercato in casa Milan con i rossoneri che hanno deciso di trattenere un giocatore in rosa anche se dovessero arrivare offerte da circa 25 milioni di euro.

Il primo mese di ritiro ha dato indicazioni importanti a Massimiliano Allegri per quello che riguarda l’organico a disposizione con il Milan che vede cambiare anche le decisioni inerenti al mercato.

Mancano poco più di tre settimane alla chiusura del calciomercato con il Milan che è al lavoro per cercare di sistemare gli ultimi tasselli sia per quello che riguarda il mercato in entrata che per quello in uscita. I rossoneri hanno raggiunto quasi tutti gli obiettivi che si erano prefissati ad eccezione del nuovo centravanti da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Adesso sarà importante per il club riuscire a piazzare, tramite le cessioni, quei calciatori che non sembrano rientrare nei piani del tecnico anche se c’è pure chi è pronto a guadagnare spazio dopo essere stato a lungo nella lista dei cedibili.

Calciomercato Milan, la scelta è presa: no alla cessione, resta in rossonero

Yunus Musah è destinato a restare al Milan in vista della stagione che sta per prendere il via con il centrocampista statunitense che sta guadagnando la stima di Massimiliano Allegri in queste prime settimane di preparazione al campionato.

Il classe 2002 è stato a lungo nel mirino del Napoli che aveva approcciato con i rossoneri per cercare di assicurarsi il cartellino dell’ex Valencia non riuscendo a trovare l’accordo col club meneghino. Il Milan ha sempre chiesto 25 milioni di euro per il giovane americano che pare possa restare ancora a disposizione dell’allenatore livornese.

Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, Massimiliano Allegri sarebbe convinto di poter costruire un progetto all’interno del quale possa trovare spazio anche Yunus Musah. Capace di agire sia come esterno che come mezzala a centrocampo, il calciatore potrebbe rappresentare un’alternativa di livello nel reparto mediano a disposizione del tecnico livornese.

In questi ultimi giorni si era parlato di un nuovo interessamento da parte del Napoli per il giocatore con gli azzurri che non hanno però portato un affondo concreto per il giocatore del Milan. I rossoneri, in questo momento, non accetterebbero neanche i 25 milioni di euro richiesti fino a pochi giorni fa con Musah che potrebbe quindi restare, almeno fino a gennaio, a disposizione di Allegri. Non ci sono stati invece contatti con il Nottingham Forest che aveva effettuato dei sondaggi per il mediano nelle scorse settimane.