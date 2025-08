50 milioni in arrivo per il Milan: i rossoneri fanno cassa con tre cessioni

Tre calciatori sono vicini dal dire addio al Milan durante questa sessione di calciomercato con il club pronto a fare cassa con circa 50 milioni di euro in entrata.

Il Milan deve sfoltire la propria rosa, al momento troppo lunga per una stagione che non vedrà i rossoneri protagonisti in Europa dopo la difficilissima stagione conclusasi a maggio con il ko in finale di Coppa Italia.

Massimiliano Allegri sa quali siano le pedine che mancano al Milan per completare la propria rosa ed ha fatto richieste ben precise sia ad Igli Tare, che si occupa della parte sportiva, che a Giorgio Furlani, amministratore delegato che si deve occupare dei conti. Prima di acquistare il Milan sa di dover vendere, cercando di andare a salutare quei calciatori che non sembrano rientrare nei piani del tecnico e della società, permettendo poi di dare l’assalto agli obiettivi in entrata.

Tre calciatori sul piede di partenza: il Milan è pronto a fare cassa

Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Yunus Musah sono in partenza dal Milan con Massimiliano Allegri che ha dato l’ok alle loro cessioni. I tre non sono centrali nel progetto del tecnico livornese con il club che spera di poter racimolare circa 50 milioni di euro per poter poi dare l’assalto agli ultimi obiettivi di mercato.

Il nigeriano viene da due stagioni non semplici con la maglia del Milan durante le quali ha offerto prestazioni altalenanti. Il Milan sembra aver preso la decisione di salutare l’esterno offensivo per il quale al momento sono giunte solo richieste di informazioni da parte di società inglese e spagnole. La destinazione più probabile appare la Spagna dove ha lasciato ottimi ricordi con la maglia del Villarreal. Il suo cartellino viene valutato circa 15 milioni di euro.

Verso l’addio anche Noah Okafor. Lo svizzero si è ben presentato in occasione dell’amichevole contro il Liverpool che il Milan ha vinto per 4-2 grazie anche ad una doppietta della punta elvetica. Tornato dal prestito al Napoli dove si è tolto la soddisfazione di vincere lo scudetto seppur non da protagonista, il classe 2000 è alla ricerca di una nuova sistemazione. Come per Chukwueze il Milan chiede circa 15 milioni per il suo cartellino ed ha diversi estimatori in Premier League e in Germania.

Su Yunus Musah nelle ultime ore sembra essere tornato l’interesse da parte del Napoli che potrebbe versare nelle casse del Milan circa 20 milioni di euro. Lo statunitense non rientra nei piani del Milan per la prossima stagione con il classe 2002 che piace molto ad Antonio Conte. Una cessione che, se dovesse andare in porto, darebbe la forza economica alla società di andare a raggiungere sul mercato i calciatori richiesti da Allegri.