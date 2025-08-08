Scelta a sorpresa del Milan: l’offerta dalla Francia è stata rifiutata

I rossoneri hanno detto no ad una nuova offerta arrivata dalla Francia per un giocatore rossonero: scelta a sorpresa dei dirigenti

Il Milan accelera anche sul fronte uscite. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi e scenari piuttosto inattesi: dopo aver investito oltre 30 milioni per Jashari, la società rossonera potrebbe accogliere molto volentieri un’offerta importante per Malick Thiaw. Dal Newcastle è arrivato un nuovo interessamento: gli inglesi ci avevano provato anche l’anno scorso ma adesso sembra vogliano fare sul serio. Stando alle ultime indiscrezioni, è atteso un rilancio dopo una prima offerta di 30 milioni circa.

Furlani aveva concordato col Como una cessione per 25 milioni a giugno, ma per il mercato inglese la richiesta è più alta. Se dai Magpies dovessero arrivare 40 milioni, allora il tedesco sarà ceduto. Nel frattempo, il Milan ha risolto la questione Mattia Liberali, che andrà al Catanzaro: oggi farà le visite mediche e firmerà il contratto. Anche Warren Bondo è ad un passo dalla Cremonese. Ancora in stand-by, invece, la situazione legata a Yacine Adli, che si sta allenando col Milan Futuro. Ingarbugliata è anche la questione Ismael Bennacer, sulla quale però ci sono interessanti sviluppi.

Nuova offerta per Bennacer, ma il Milan l’ha rifiutata

L’algerino è stato ceduto a gennaio al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Al termine della stagione, Mehdi Benatia, direttore sportivo dell’OM, ha ritenuto troppo alta la cifra concordata per l’acquisto a titolo definitivo e ha preferito rispedirlo a Milano. Nel frattempo, sul giocatore è arrivato l’Al Itthiad, con un’offerta importante da 10 milioni che il Milan ha ovviamente subito accettato. Bennacer però non era convinto della destinazione, in attesa di altre offerte.

L’ex Empoli non ha mai perso le speranze di tornare al Marsiglia: si è trovato bene in Francia e il calcio di De Zerbi lo esalta per le sue caratteristiche. Ha rifiutato l’Arabia Saudita sperando quindi in un rilancio dei francesi che, secondo quanto riportato da Le10Sport, è già arrivato. L’OM, infatti, spiegano i colleghi francesi, ha fatto un’offerta al Milan per l’acquisto di Bennacer ma la società rossonero l’ha respinta. Non ci sono ulteriori dettagli, né sulle modalità e né sulle cifre, ma è probabile che Furlani e Tare non erano soddisfatti delle condizioni. La loro volontà è chiare: Bennacer va ceduto a titolo definitivo e si cercheranno soluzioni adatte fino alla fine. Il rischio è un nuovo caso alla Origi, cioè che l’algerino resti a libro paga per almeno altri sei mesi ma fuori rosa.