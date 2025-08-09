30 milioni, Milan pronto a finalizzare la cessione: i tifosi esultano

Il club rossonero potrebbe cedere uno dei calciatori considerati non intoccabili: la proposta inglese potrebbe essere accettata.

È un periodo molto caldo per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Igli Tare è impegnato su più tavoli, ci sono trattative che si potrebbero chiudere nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Una di queste riguarda la cessione di Malick Thiaw, per il quale il Newcastle United sembra disposto a investire 40 milioni di euro, bonus compresi. La partenza del tedesco non era più prevista, dopo il suo rifiuto al trasferimento al Como e le impressioni positive date a Massimiliano Allegri durante l’estate, però il Newcastle ha messo sul tavolo un’offerta considerata irrinunciabile.

Il club rossonero aveva speso meno di 10 milioni di euro per comprare Thiaw dallo Schalke 04 nel mercato estivo 2022. C’è la prospettiva di fare un’ottima plusvalenza a bilancio e di avere risorse importanti da reinvestire sulla campagna acquisti. Per sostituirlo si pensa a Giovanni Leoni del Parma e a Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Milan, anche Musah in Inghilterra? Le ultime news

Oltre a Thiaw, anche Yunus Musah ha ricevuto una richiesta concreta dalla Premier League. A farsi avanti è stato il Nottingham Forest, che nella scorsa stagione ha sorpreso e che giocherà nella prossima edizione dell’Europa League. L’obiettivo è disputare un’altra ottima annata e la dirigenza sta cercando di allestire una squadra all’altezza.

Musah è nella lista dei calciatori individuati per rafforzare la squadra allenata da Nuno Espirito Santo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, il Nottingham Forest è pronto a presentare la prima offerta ufficiale: 25-26 milioni di sterline (28-30 milioni di euro). Vedremo se effettivamente arriverà questo tipo di proposta al Milan, che difficilmente la rifiuterebbe.

Il Napoli era arrivato a 25 milioni di euro, bonus compresi, nella trattativa poi naufragata nel mese di giugno. Il Nottingham Forest è pronto a fare un investimento importante per assicurarsi il centrocampista americano, che conosce già l’Inghilterra avendo militato nel settore giovanile dell’Arsenal.

Antonio Conte vorrebbe ancora Musah, però il Napoli non sembra intenzionato a fare uno sforzo simile a quello preventivato dal Nottingham Forest. Salvo sorprese, l’ex Valencia non indosserà la maglia azzurra nella nuova stagione. Vedremo se vestirà quella rossa, nelle prossime ore ne capiremo di più.