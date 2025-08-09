Addio Thiaw, c’è la super offerta: ecco quanto incassa il Milan

È arrivata una proposta importante per la vendita del difensore tedesco, che potrebbe essere sostituito da un italiano: gli ultimi aggiornamenti.

Nei piani del Milan la campagna acquisti andava completata con un difensore centrale e un attaccante, ma potrebbe esserci una sorpresa. Non è escluso l’ingaggio di un nuovo difensore centrale.

Dipenderà dall’eventuale cessione di Malick Thiaw, per il quale il Newcastle United è tornato alla carica. Già lo scorso anno i Magpies si fecero avanti per comprare il difensore tedesco, però poi abbandonarono la pista e provarono a prendere (senza successo) Marc Guehi dal Crystal Palace. Ora è ripartito l’assalto, con la prima offerta da 30 milioni di euro respinta e una nuova presentata in queste ore che, invece, potrebbe essere quella giusta.

Milan, Thiaw verso la cessione: ecco chi può sostituirlo

Il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano ha svelato che questo potrebbe essere il weekend decisivo per il futuro di Thiaw. Il Newcastle United è arrivato a offrire 40 milioni di euro, bonus compresi. Tocca al Milan dire sì o no entro 48 ore. Il difensore ha già detto sì al trasferimento nella squadra inglese, dove ritroverebbe Sandro Tonali. Ha già un accordo economico sul contratto che firmerebbe con i Magpies.

Per quanto riguarda il nome del possibile sostituto, Moretto spiega che il primo obiettivo del Milan sarebbe Pietro Comuzzo della Fiorentina. Anche se il 20enne friulano ha recentemente rinnovato con il club viola, Igli Tare è pronto a fare un tentativo per portarlo a Milano se dovesse partire Thiaw. La prima offerta sarebbe da 25 milioni di euro più bonus.

Comuzzo era un obiettivo del Napoli, che si era spinto a offrire oltre 20 milioni e ha poi abbandonato questa pista di mercato. Com’è noto, il club campano ha comprato Sam Beukema dal Bologna e non è più sul centrale difensivo della Fiorentina. Vedremo se il Milan deciderà di dare l’ok alla cessione di Thiaw e di tuffarsi sul difensore italiano.

Spesso si era parlato anche di Giovanni Leoni del Parma come profilo gradito al Diavolo, però in questo momento sembra essere Comuzzo il nome in cima alla lista. Il romano classe 2006 viene valutato circa 35 milioni di euro, quindi è possibile che la Fiorentina per il proprio gioiello pretenda una cifra simile.